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Живописные места, о которых молчат путеводители: спрятанные сокровища Аквитании

3:45
Туризм

Что, если я скажу, что во Франции есть места, которые поражают своей красотой, но остаются в стороне от туристических потоков? Новая Аквитания — регион, полный таких открытий. От живописных деревень до природных чудес и гастрономических сокровищ — это путешествие обещает удивить даже опытных путешественников.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Аутентичные деревни, о которых мало кто знает

Сен-Жан-де-Коль в Зеленом Перигоре — моя первая встреча с подлинной французской провинцией. Деревня, признанная одной из самых красивых во Франции, очаровывает домами с лозовыми крышами и фасадами, увитыми цветами. Средневековый монастырь и замок ла Мартони создают атмосферу старинной сказки.

Другой архитектурный шедевр — Коллонж-ла-Руж в Коррезе. Построенная из красного песчаника, деревня резко выделяется на фоне зеленых холмов. Узкие улочки, старинные башни и благородные особняки погружают в эпоху Средневековья.

А вот Наваррен в Атлантических Пиренеях — это настоящая находка. Первый во Франции город-крепость сохранил свои стены XVI века. Прогулка по Камин-де-Ронд открывает потрясающие виды на реку Гав-де-Олорон и горные вершины. Здесь удивительно тихо — идеальное место для тех, кто ищет покой.

Уникальные природные уголки

В Новой Аквитании скрыты удивительные природные объекты. Например, пещеры Регулуса в Мешер-сюр-Жиронда — настоящая тайна региона. Высеченные в известняковой скале, они открывают вид на устье реки Жиронда. Особенно впечатляет их розовое сияние на закате.

Другой потрясающий ландшафт — Курант-д'Юше, известный как "Маленькая Ландская Амазонка". Поход на каноэ по этому извилистому водному пути, окруженному густой зеленью, кажется путешествием в другой мир.

А цирк Лескена в долине Асп — место, где природа творит чудеса. Грандиозные известняковые пики и тишина Пиренеев создают атмосферу, в которой можно потеряться на несколько часов, наслаждаясь величием пейзажа.

Культурные и гастрономические открытия

Культура Новой Аквитании не ограничивается известными памятниками. Например, древний римский комплекс Кассиномаг в Шассеноне — одно из самых хорошо сохранившихся античных сооружений Галлии. Его термы позволяют заглянуть в прошлое, оставаясь вне привычных туристических маршрутов.

Другая локация, вызывающая сильные эмоции, — Орадур-сюр-Глан, застывшая во времени деревня, уничтоженная во время Второй мировой войны. Прогулка по её улицам — это настоящее погружение в историю и важное напоминание о событиях прошлого.

Гастрономические открытия здесь тоже впечатляют. Например, небольшие фермы-хостелы во внутренней Стране Басков. В Саре я попробовал аксоа и традиционные баскские пирожные, приготовленные по старинным семейным рецептам. Это была совершенно другая кухня, чем в туристических ресторанах.

А в глубинке Шаранты находятся винокурни, где производят коньяк по традиционным методам. В отличие от знаменитых брендов, здесь можно не только продегустировать напиток, но и узнать секреты его создания.

Эти скрытые сокровища Новой Аквитании оставили у меня неизгладимые впечатления. Возможно, ты тоже знаешь малоизвестные уголки, которые стоит посетить? Делись своими открытиями

Уточнения

Но́вая Аквита́ния (фр. Nouvelle-Aquitaine,) — регион Франции, созданный в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года в результате объединения регионов Аквитания, Лимузен и Пуату — Шаранта. Официальной датой образования нового региона считается 1 января 2016 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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