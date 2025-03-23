Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл непобеждённый духом: прощание с великим тяжеловесом
Умный дом без лишних затрат: пошаговая инструкция, как сделать жизнь проще и удобнее
Вам попадаются жизненные видео в соцсетях? Вот почему это происходит
Устойчивый сад: как тысячелистник помогает экономить воду
Секреты экономии: как французы спасают воду, не выходя за рамки закона
Когда мечта о собаке оборачивается разочарованием: что делать, если питомец вам не подходит
Иммунитет к красоте: почему вырабатывается устойчивость к ботоксу
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Прорыв в борьбе с облысением: простой гель, который удивил даже исследователей

Сингапур утопает в зелени: власти раскрыли, как добились такого результата

2:25
Туризм

Почти 50% территории Сингапура покрыто зелеными насаждениями, что делает его пионером в устойчивом городском развитии.

зеленый город
Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info
зеленый город

Однако быстрая урбанизация привела к снижению зеленых пространств до менее 40% в прошлом. Поэтому власти страны начали принимать решительные меры с 1960-х годов, внедряя философию "Города-сада".

На сегодняшний день в Сингапуре поддерживается и восстанавливается 78 квадратных километров зеленых пространств, и планируется добавить еще 10 квадратных километров в течение следующего десятилетия. Масштабное лесовосстановление дало впечатляющие результаты — с 2020 года было посажено 750 000 новых деревьев.

Все новые комплексы социального жилья теперь обязаны включать растения, зеленые крыши или вертикальные сады, что улучшает качество воздуха и регулирует температуру. Градостроители должны планировать каждое общественное пространство с соотношением листвы 4,5 раза больше, чем его площадь, что дает возможность реализовывать инновационные зеленые решения.

Одним из самых заметных проектов в области зеленого развития является Gardens by the Bay, парк, который считается "легкой зоной" города. Здесь выделяются 18 солнечных Supertrees — впечатляющие вертикальные сады высотой от 25 до 50 метров, которые выполняют функции реальных деревьев, обеспечивая тень, помогая регулировать температуру и производя энергию для нужд парка. У парка также имеется богатая коллекция орхидей, папоротников и вьющихся растений.

Сингапур также имеет обширную сеть зеленых маршрутов длиной 370 км, что облегчает передвижение по парковым зонам и повышает биоразнообразие. Многие из этих зеленых инфраструктур спроектированы с учетом сбора и управления дождевой водой — важного аспекта для страны, которая сталкивается с сильными дождями и ограниченными естественными водоемами. Ярким примером является парк Bishan-Ang Mo Kio, который служит как природным парком, так и системой контроля водостока, поглощая и храня воду, пишет travel.

Уточнения

Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все
Наука и техника
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Управлять гневом помогут эти простые секреты
Плохие отзывы помогут выбрать врача: как не прогадать с пластическим хирургом
Как одно растение стало символом устойчивости в пустыне?
Пользы эти фрукты не принесут: вот, что не нужно есть весной
Эти весенние блюда удивят любого: три оригинальных рецепта из разных стран
Вся правда об Антарктиде: путешественник развеял популярные мифы
Мяч вместо стула, качели для пресса и лекарство от скуки: вот что случится, если вы сядете на фитбол
99% людей не знают: главный секрет работы и безопасности микроволновки раскрыт
Эти три блюда с орехами поразят вашу семью: рецепты от бренд-шефа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.