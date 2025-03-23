Сингапур утопает в зелени: власти раскрыли, как добились такого результата

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти 50% территории Сингапура покрыто зелеными насаждениями, что делает его пионером в устойчивом городском развитии.

Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info зеленый город

Однако быстрая урбанизация привела к снижению зеленых пространств до менее 40% в прошлом. Поэтому власти страны начали принимать решительные меры с 1960-х годов, внедряя философию "Города-сада".

На сегодняшний день в Сингапуре поддерживается и восстанавливается 78 квадратных километров зеленых пространств, и планируется добавить еще 10 квадратных километров в течение следующего десятилетия. Масштабное лесовосстановление дало впечатляющие результаты — с 2020 года было посажено 750 000 новых деревьев.

Все новые комплексы социального жилья теперь обязаны включать растения, зеленые крыши или вертикальные сады, что улучшает качество воздуха и регулирует температуру. Градостроители должны планировать каждое общественное пространство с соотношением листвы 4,5 раза больше, чем его площадь, что дает возможность реализовывать инновационные зеленые решения.

Одним из самых заметных проектов в области зеленого развития является Gardens by the Bay, парк, который считается "легкой зоной" города. Здесь выделяются 18 солнечных Supertrees — впечатляющие вертикальные сады высотой от 25 до 50 метров, которые выполняют функции реальных деревьев, обеспечивая тень, помогая регулировать температуру и производя энергию для нужд парка. У парка также имеется богатая коллекция орхидей, папоротников и вьющихся растений.

Сингапур также имеет обширную сеть зеленых маршрутов длиной 370 км, что облегчает передвижение по парковым зонам и повышает биоразнообразие. Многие из этих зеленых инфраструктур спроектированы с учетом сбора и управления дождевой водой — важного аспекта для страны, которая сталкивается с сильными дождями и ограниченными естественными водоемами. Ярким примером является парк Bishan-Ang Mo Kio, который служит как природным парком, так и системой контроля водостока, поглощая и храня воду, пишет travel.

Уточнения

Сингапу́р — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.



