Летайте налегке и бесплатно: секретное изобретение, о котором не знают авиакомпании

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ручная кладь всегда волнует пассажиров во время авиаперелетов: подходит ли чемодан по размеру, не слишком ли он тяжелый, нужно ли дополнительно платить.

Фото: dianayanes is licensed under Free More info Куртка-чемодан

Правила разные: крупные авиакомпании менее строги, а бюджетные, как Ryanair, могут оставить вас на земле из-за превышения всего на десять миллиметров.

В социальных сетях появляются советы о том, как обойти ограничения с помощью одежды. Например, компания Wear To Fly разработала куртку "FlyOn Jacket" с внутренними карманами, чтобы путешественники могли взять с собой больше вещей. Куртка сделана из переработанного морского пластика и собрала на Kickstarter почти 54 000 евро, хотя изначально планировалось только 7 500.

Она стоит 288 долларов и предназначена для "сознательных путешественников", которые хотят освободить руки от кучи вещей. В куртке можно носить до 7 кг. Первые поставки ожидались примерно к середине марта, пишет viaggi.corriere.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



