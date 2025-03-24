Россиян предупредили: поездка в Южную Корею сейчас может быть смертельно опасной

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиян, которые в ближайшее время планируют посетить Южную Корею, предупредили о полыхающих в стране лесных пожарах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by WorldContributor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сакура

Пожары разгорелись в уезде Санчхон провинции Кёнсан. Также огонь распространился на популярные для прогулок парки и храмы. Пожарные борются со стихией, однако она уже унесла жизни некоторых людей.

Несмотря на то что находиться в этих местах Южной Кореи сейчас опасно, россияне не сдают заранее купленные билеты: страх не может заставить их отказаться от красивого зрелища цветения сакуры, которое сейчас особенно пышное. Кроме того, туристы могут планировать свои перемещения только по безопасным районам.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

