Между жизнью и смертью: немецкий турист испытал на себе гнев мексиканцев — его хотели принести в жертву богам

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Мексике местные жители хотели принести в жертву богам немецкого туриста за то, что он взобрался на вершину храма, не зная, что это запрещено законом. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Фото: flickr.com by Brian Snelson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Храм в Чичен-Ице

Инцидент произошёл в городе Чичен-Ице на полуострове Юкатан. Мексиканцы праздновали весеннее равноденствие и ждали, когда по ступеням храма начнёт двигаться тень — в местной традиции это означает божественное присутствие. В тот самый момент немецкий смельчак проскочил мимо охраны и начал карабкаться вверх по крутому склону постройки. Наконец он достиг окошка, ведущего в комнату для жертвоприношений, и запрыгнул в него. Вскоре подоспели охранники и спустили немца вниз.

Разгневанные мексиканцы избили палками туриста и даже требовали принести его в жертву богам, однако полиция не допустила столь радикального наказания. Путешественнику придётся заплатить не жизнью, а деньгами, ведь подобные действия расцениваются в Мексике как осквернение святыни и за это положен штраф.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

