С 15 марта на берегах озера Лаго-Маджоре снова распахнулись ворота в мир садов, дворцов и легенд — Борромейские острова вновь открывают свои крепости и парки для всех, кто скучал по настоящей красоте.
Это место, где природа, история и архитектура говорят на одном языке. Где камелии цветут у подножия средневековых стен, а из окон дворцов открываются виды, от которых замирает сердце.
Isola Bella — остров, который словно сошёл со страниц сказки
Идеально ухоженные барочные сады, величественный Палаццо Борромео, фонтаны, павлины, мраморные залы — всё здесь дышит элегантностью. Весной, когда цветут сады, остров становится живой открыткой.
А ещё - вы можете остаться здесь с ночёвкой, поселившись в отремонтированных рыбацких домиках, превращённых в уютное жильё с историческим шармом.
Вход: 23 € (взрослые), 14 € (подростки).
Isola Madre — мечта ботаников
Самый зелёный из островов. Здесь растут 300 видов камелий и более 60 видов редких культур со всего мира. Сады — субтропические, тёплые и живые круглый год.
А внутри дворца Борромео можно заглянуть в прошлое и почувствовать себя гостем другой эпохи.
Вход: 20 € (взрослые), 11,50 € (подростки).
Rocca di Angera — крепость и музей в одном
На вершине скалы, с панорамой на озеро, возвышается средневековая крепость, в которой теперь расположен Музей куклы и игрушки, залы с фресками и исторический сад. Здесь словно застыли века.
Вход: 16 € (взрослые), 10,50 € (подростки).
Кастелли ди Каннеро — замки на воде
Два крошечных острова с замками, которые буквально выходят из воды. После реставрации они стали музеем под открытым небом с современными технологиями и интерактивными выставками. Лодочная прогулка к ним — уже само по себе приключение.
Парки для всей семьи
Борромейские острова (итал Isole Borromee) — архипелаг в итальянской части озера Лаго-Маджоре.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.