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Сказка наяву: Борромейские острова открывают сезон - не пропустите!

2:38
Туризм

С 15 марта на берегах озера Лаго-Маджоре снова распахнулись ворота в мир садов, дворцов и легенд — Борромейские острова вновь открывают свои крепости и парки для всех, кто скучал по настоящей красоте.

остров, Isola Bella, Италия
Фото: commons.wikimedia by BáthoryPéter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
остров, Isola Bella, Италия

Это место, где природа, история и архитектура говорят на одном языке. Где камелии цветут у подножия средневековых стен, а из окон дворцов открываются виды, от которых замирает сердце.

Isola Bella — остров, который словно сошёл со страниц сказки

Идеально ухоженные барочные сады, величественный Палаццо Борромео, фонтаны, павлины, мраморные залы — всё здесь дышит элегантностью. Весной, когда цветут сады, остров становится живой открыткой.

А ещё - вы можете остаться здесь с ночёвкой, поселившись в отремонтированных рыбацких домиках, превращённых в уютное жильё с историческим шармом.
Вход: 23 € (взрослые), 14 € (подростки).

Isola Madre — мечта ботаников

Самый зелёный из островов. Здесь растут 300 видов камелий и более 60 видов редких культур со всего мира. Сады — субтропические, тёплые и живые круглый год.

А внутри дворца Борромео можно заглянуть в прошлое и почувствовать себя гостем другой эпохи.
Вход: 20 € (взрослые), 11,50 € (подростки).

Rocca di Angera — крепость и музей в одном

На вершине скалы, с панорамой на озеро, возвышается средневековая крепость, в которой теперь расположен Музей куклы и игрушки, залы с фресками и исторический сад. Здесь словно застыли века.
Вход: 16 € (взрослые), 10,50 € (подростки).

Кастелли ди Каннеро — замки на воде

Два крошечных острова с замками, которые буквально выходят из воды. После реставрации они стали музеем под открытым небом с современными технологиями и интерактивными выставками. Лодочная прогулка к ним — уже само по себе приключение.

Парки для всей семьи

  • Парк Паллавичино — это не просто цветы и деревья, но ещё и много животных, идеально для прогулок с детьми.
    Вход: 16 € (взрослые), 10,50 € (подростки), 5 € (дети до 5 лет).
  • Парк Моттароне — активный отдых в любое время года: зимой — лыжи, летом — трекинг, велопрогулки, катание на лошадях. Высоко и красиво.

Уточнения

Борромейские острова (итал  Isole Borromee) — архипелаг в итальянской части озера Лаго-Маджоре.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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