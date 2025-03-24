Этот сицилийский замок X века парит над морем: захватывающий вид и секрет Марии Прекрасной

На побережье Тирренского моря, среди лазурной воды, ярких улочек и старинных камней, живёт Броло — не просто сицилийская деревня, а настоящий праздник, окружённый солнцем и морем.

Фото: commons.wikimedia by APictche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Броло, Сицилия

Здесь каждый день — как маленький фестиваль: улыбки на улицах, запах лимонов и кофе, детский смех и плеск волн. Броло считают самой весёлой деревней острова — и это не преувеличение.

Над Броло возвышается средневековый замок, словно парящий над морской гладью. Построенный в X веке, он веками служил домом для знати и стражем побережья. С его террас открываются захватывающие виды на море и окрестности — особенно на закате, когда солнце красит стены в золотой оттенок.

Путь в исторический центр начинается с древних ворот, за которыми скрываются узкие мощёные улочки, каменные дома, стены XVI века и сторожевые башни, хранящие атмосферу старинного сицилийского города.

Замок расположен на мысе с видом на море и представляет собой одну из самых впечатляющих крепостей Сицилии. Его стратегическое положение сделало его на протяжении веков домом правителей, в том числе знаменитой Бьянки Ланчии, жены императора Фридриха II и матери Манфреда, короля Сицилии.

Путешественники и художники были очарованы его красотой и потрясающим видом на побережье. Над всем возвышается впечатляющая средневековая башня, которая распространяется на четырех уровнях и завершается впечатляющей зубчатой террасой. И именно с одного из самых высоких балконов рождается одна из самых красивых и загадочных легенд.

Говорят, что именно с этого балкона молодая Maria La Bella - Мария Прекрасная, дочь Франциска I, ждала своего любимого моряка. Чтобы добраться до возлюбленной незамеченной, юноша взобрался на башню, цепляясь за длинные косы принцессы. Но их любовь была обречена на трагический конец: брат Марии, обнаружив их секрет, устроил засаду влюбленному и убил перед замком.

Согласно легенде, горе принцессы было настолько велико, что её дух не нашел покоя. Местные рыбаки рассказывают, что в полнолуние видят отражённую в волнах фигуру Марии Прекрасной, которая стоит на балконе в ожидании своего любимого.

Но не только легенды делают это место особенным. В кристально чистых водах у побережья находится уникальная подводная скульптура — Христос из бездны. Он стал магнитом для дайверов и любителей сноркелинга, которые круглый год приезжают сюда ради этого захватывающего подводного зрелища.

Пляжи Броло — это золотой песок и ярко-синяя вода. Есть как оборудованные зоны с удобствами, так и дикие участки для тех, кто ценит уединение. Здесь можно не только купаться, но и просто быть: смотреть на горизонт, пить граниту, ловить солнечные блики на воде.

Броло не просто живёт культурой — она ею дышит. Фестивали, ярмарки, концерты под открытым небом, шествия, танцы, местная еда, вино — всё это происходит не по расписанию, а по настроению. И именно это создаёт ту самую особую атмосферу, из-за которой в Броло хочется остаться подольше.

Уточнения

Бьянка Ланчия (Беатриса, Бланка, Ланчиа, Ланца; итал. Bianca Lancia, Lanza; ок. 1210—1246/1250) — мать короля Сицилии Манфреда и Анны, жены никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца. Была многолетней любовницей и, возможно, женой императора Фридриха II.

