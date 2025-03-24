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Пляж всего в 20 метрах от центра: как провести идеальный день в Атрани

2:35
Туризм

Если вы ищете на карте самый маленький муниципалитет Италии, то добро пожаловать в Атрани — живописную деревню, которая словно прячется между скал на побережье Амальфи. Её площадь всего 0,12 км², но даже этого хватило, чтобы вместить в себя историю, характер и особую атмосферу южной Италии.

Атрани на побережье Амальфи
Фото: commons.wikimedia by Glen MacLarty, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Атрани на побережье Амальфи

Как добраться до Атрани

Классический путь — по извилистой, но захватывающе красивой дороге SS163 Амальфитана, которая буквально вьётся вдоль обрыва над морем.

Но есть и альтернативный маршрут для тех, кто не ищет лёгких путей: через горы Латтари, с выездом из Южного Ангри, дальше — через Корбару, перевал Чиунци, затем спуск в сторону Равелло, Масскали и уже потом — в сам Атрани. Обратный путь часто проходит через Майори и тот же перевал.

Маленький, но очень живой

Атрани — крошечный, но самый густонаселённый муниципалитет провинции Салерно: тут живут почти 800 человек. Дома тесно прилегают друг к другу, улочки извиваются и теряются между скалами, а над всем этим возвышаются Монте Чивита и Монте Аурео — именно между ними спрятана эта деревня, и именно они дали ей название.

Что посмотреть

Площадь Умберто I — это сердце деревни. Именно здесь находится церковь Сан-Сальваторе-де-Биректо, а рядом — церковь Непорочного Зачатия, собор Святой Марии Магдалины Кающейся с потрясающим видом на море, и Пещера Масаниелло, таинственное место, окутанное легендами.

Также стоит подняться к Башне Зиро, чтобы полюбоваться фресками и открыть для себя Пещеру Святых — маленькое духовное убежище прямо в скале.

Пляж в двух шагах

Да, даже такой маленький Атрани может похвастаться пляжем в 20 метрах от центра. Он совсем небольшой, но уютный. С западной стороны — свободный вход, а восточная часть оборудована — здесь расположен муниципальный Лидо с лежаками и зонтами.

Песчаное дно и рифовый барьер делают купание спокойным и безопасным — особенно для тех, кто просто хочет расслабиться у моря.

Почему стоит заехать

Атрани — это не просто точка на карте, а настоящее открытие для тех, кто устал от туристической суеты Амальфи и хочет тишины, простоты и подлинной итальянской души. Это место, где нет ничего лишнего — и именно поэтому здесь так хорошо.

Уточнения

Атрани (итал. Atrani) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Умбе́рто I (итал. Umberto I), в старой русской литературе — король Гу́мберт (14 марта 1844, Турин, Сардинское королевство — 29 июля 1900, Монца, Италия) — второй король Италии с 1878 года, из Савойской династии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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