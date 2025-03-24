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Исландское чудо: туристка рассказала о жизни в деревне без замков и заборов

1:04
Туризм

Российская путешественница побывала в исландской деревне и сравнила её с российскими деревнями. Она описала эту поездку в своём дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия".

Исландия
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Tille, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Исландия

Россиянка была приятно удивлена, увидев, что даже в деревнях в Исландии развитая инфраструктура, а отопление подаётся благодаря геотермальной энергии.

"У нас в деревнях такого никогда не будет, просто потому что нет возможностей: у нас либо газ, либо электричество, либо печка с дровами по старинке", — пишет автор публикации.

Ещё более удивительным оказалось то, что в исландских деревнях не запирают двери и не строят высокие заборы, ведь в этих краях нет преступности, а значит, можно не бояться, что кто-то заберётся в дом и что-то украдёт.

Путешественница обратила внимание на то, что у каждого жителя деревни есть как минимум два автомобиля: легковой и внедорожник, причём в данном случае это говорит не о богатстве, а всего-навсего о необходимости из-за отсутствия городского транспорта.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА:  — «страна льдов» или «ледяная страна») — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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