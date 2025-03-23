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Тайны итальянского парома в Имберсаго: что узнают туристы на экскурсии в рамках FAI

1:16
Туризм

В рамках дней FAI (Итальянский экологический фонд) можно будет посетить паром, который пересекает реку Адда от Имберсаго до берега Бергамо в живописном районе Вилла д'Адда.

Лебедь
Фото: commons.wikimedia.org by Shafi234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лебедь

Во время экскурсии рассказывают историю парома, его особенности, которые являются доказательством уникальности этого вида транспорта.

Территория Лекко станет одним из главных героев этого масштабного события, посвященного культурному наследию Италии. В этом году отмечается 50-летие основания Фонда, и будет открыто 750 специальных мест в 400 городах. 

Эти дни представляют собой возможность для образовательного и культурного роста, объединяющую граждан и учреждения с целью признания ценности культурного наследия. В Ломбардии, помимо Лекко, откроются многие другие интересные места. В Милане, например, можно будет посетить Палаццо Клеричи и другие исторические здания.

Паром "леонардеско" в Имберсаго — уникальный транспорт, который функционирует с помощью каната через реку Адда, связывая берега Лекко и Бергамо, пишет leccotoday.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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