Тайны итальянского парома в Имберсаго: что узнают туристы на экскурсии в рамках FAI

В рамках дней FAI (Итальянский экологический фонд) можно будет посетить паром, который пересекает реку Адда от Имберсаго до берега Бергамо в живописном районе Вилла д'Адда.
Во время экскурсии рассказывают историю парома, его особенности, которые являются доказательством уникальности этого вида транспорта.
Территория Лекко станет одним из главных героев этого масштабного события, посвященного культурному наследию Италии. В этом году отмечается 50-летие основания Фонда, и будет открыто 750 специальных мест в 400 городах.
Эти дни представляют собой возможность для образовательного и культурного роста, объединяющую граждан и учреждения с целью признания ценности культурного наследия. В Ломбардии, помимо Лекко, откроются многие другие интересные места. В Милане, например, можно будет посетить Палаццо Клеричи и другие исторические здания.
Паром "леонардеско" в Имберсаго — уникальный транспорт, который функционирует с помощью каната через реку Адда, связывая берега Лекко и Бергамо, пишет leccotoday.
Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.
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