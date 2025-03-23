В седле по диким местам: конные маршруты для искателей приключений

Верховая езда — это не просто способ передвижения, а целая философия путешествий. От горных троп Испании до пляжей Исландии, от винных долин Португалии до карпатских лесов — для любителей лошадей открываются поистине захватывающие маршруты.
Андалузские лошади славятся своей выносливостью и дружелюбным характером, что делает их идеальными спутниками для многодневных конных походов. В Сьерра-де-Гредос, в нескольких часах езды от Мадрида, опытных наездников ждет до семи часов в седле каждый день. Маршрут проходит вдоль реки Тормес через хвойные леса, плато и деревушки. А в конце дня можно расслабиться в историческом отеле Parador de Gredos - поддержка в виде комфортабельного ночлега гарантирована.
Цена: от £1 200 за четыре ночи с питанием и прогулками, ближайший заезд: 16 апреля.
Здесь придется забыть о спешке: расписание задают кобылы Мэг и Бидди, которые неспешно везут традиционный кочевой фургон по живописным деревенским дорогам Эденской долины. Тур организует Barny, он же заботится о лошадях и организует ночевку у костра. Караван рассчитан на семью до пяти человек и оборудован всем необходимым для автономного отдыха.
Цена: от £960 за четыре ночи, доступно круглый год.
Всего в часе от Парижа находится уникальный ретрит Le Barn, где можно не просто покататься на лошадях, а научиться понимать их язык. Каждую неделю проводится Whisperer's Experience - мастер-класс по невербальному взаимодействию с животными. Отель расположен на 200 гектарах лугов и лесов, а в перерывах между занятиями можно заняться йогой, купаться в природных водоемах и наслаждаться природой.
Цена: от £165 за ночь на двоих, включая занятия.
На живописных склонах Крита, с видом на долину Лагада, можно научиться верховой езде с нуля. Обучение начинается с простых упражнений на балансе, а к концу недели новички уже уверенно двигаются шагом и рысью по оливковым рощам. Размещение в уютном 12-комнатном отеле с бассейном, а после насыщенного дня можно отдохнуть на пляжах Херсониссоса.
Цена: от £935 за семь ночей, включая питание и занятия, доступно круглый год.
Тем, кто не хочет расставаться со своим четвероногим другом, подойдет отдых в национальном парке Эксмур. Гости могут разместиться в уютном каменном доме и самостоятельно исследовать просторы Девона. В сопровождении гида Луизы можно отправиться в леса и на четырехмильный пляж Саунтон-Сэндс.
Цена: от £135 за ночь, конюшня — от £12,5 в день.
Этот маршрут для уверенных всадников: пятидневное путешествие по лесам, деревням и холмам Трансильвании начинается в гостевом доме графа Кálnoky. В пути — ночевки в уединенных фермерских домах, прогулки по диким склонам реки Олт и знакомство с культурой местных жителей.
Цена: от £1 225 за шесть ночей.
На ферме Greenbank можно переночевать в аутентичном амбаре, где за прозрачной перегородкой вас будет ждать добродушный фризский конь. Вариант для тех, кто хочет почувствовать полное единение с природой.
Цена: от £360 за ночь (до трех человек).
Исландские лошади обладают уникальной походкой tölt, что делает их идеальными для путешествий по сложной местности. Этот маршрут проходит через горячие источники, ледниковые реки и древние лавовые поля. Вечера — с купанием в геотермальных водах и шансом увидеть северное сияние.
Цена: от £995 за три ночи.
В Порту, в центре конной терапии, добровольцы помогают ухаживать за лошадьми, а также участвуют в занятиях с людьми, которым необходима реабилитация. Дни наполнены работой, а вечера — прогулками по историческим улочкам города.
Цена: от £1 095 за шесть дней.
На семейной ферме в горах Мадоние гости становятся частью местной жизни. По утрам — конные прогулки, днем — экскурсии в старинные города и обеды в аутентичных ресторанах.
Цена: уточняется.
Верховая езда или езда — способ передвижения, при котором человек (всадник) находится на спине животного (чаще лошади, реже — осла, верблюда, слона и других).
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