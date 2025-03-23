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В седле по диким местам: конные маршруты для искателей приключений

5:22
Туризм

Верховая езда — это не просто способ передвижения, а целая философия путешествий. От горных троп Испании до пляжей Исландии, от винных долин Португалии до карпатских лесов — для любителей лошадей открываются поистине захватывающие маршруты.

Конь
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конь

Андалусские лошади и средневековый шик в Испании

Андалузские лошади славятся своей выносливостью и дружелюбным характером, что делает их идеальными спутниками для многодневных конных походов. В Сьерра-де-Гредос, в нескольких часах езды от Мадрида, опытных наездников ждет до семи часов в седле каждый день. Маршрут проходит вдоль реки Тормес через хвойные леса, плато и деревушки. А в конце дня можно расслабиться в историческом отеле Parador de Gredos - поддержка в виде комфортабельного ночлега гарантирована.

Цена: от £1 200 за четыре ночи с питанием и прогулками, ближайший заезд: 16 апреля.

Медленный ритм жизни в цыганском караване (Англия, Камбрия)

Здесь придется забыть о спешке: расписание задают кобылы Мэг и Бидди, которые неспешно везут традиционный кочевой фургон по живописным деревенским дорогам Эденской долины. Тур организует Barny, он же заботится о лошадях и организует ночевку у костра. Караван рассчитан на семью до пяти человек и оборудован всем необходимым для автономного отдыха.

Цена: от £960 за четыре ночи, доступно круглый год.

Искусство общения с лошадьми (Франция, Рамбуйе)

Всего в часе от Парижа находится уникальный ретрит Le Barn, где можно не просто покататься на лошадях, а научиться понимать их язык. Каждую неделю проводится Whisperer's Experience - мастер-класс по невербальному взаимодействию с животными. Отель расположен на 200 гектарах лугов и лесов, а в перерывах между занятиями можно заняться йогой, купаться в природных водоемах и наслаждаться природой.

Цена: от £165 за ночь на двоих, включая занятия.

С нуля в седло: курс верховой езды на Крите

На живописных склонах Крита, с видом на долину Лагада, можно научиться верховой езде с нуля. Обучение начинается с простых упражнений на балансе, а к концу недели новички уже уверенно двигаются шагом и рысью по оливковым рощам. Размещение в уютном 12-комнатном отеле с бассейном, а после насыщенного дня можно отдохнуть на пляжах Херсониссоса.

Цена: от £935 за семь ночей, включая питание и занятия, доступно круглый год.

Свой конь, своя тропа: отпуск с лошадью в Эксмуре

Тем, кто не хочет расставаться со своим четвероногим другом, подойдет отдых в национальном парке Эксмур. Гости могут разместиться в уютном каменном доме и самостоятельно исследовать просторы Девона. В сопровождении гида Луизы можно отправиться в леса и на четырехмильный пляж Саунтон-Сэндс.

Цена: от £135 за ночь, конюшня — от £12,5 в день.

Трансильванские тропы: 75 миль по Карпатам

Этот маршрут для уверенных всадников: пятидневное путешествие по лесам, деревням и холмам Трансильвании начинается в гостевом доме графа Кálnoky. В пути — ночевки в уединенных фермерских домах, прогулки по диким склонам реки Олт и знакомство с культурой местных жителей.

Цена: от £1 225 за шесть ночей.

Ночь в конюшне с фризским жеребцом (Озёрный край, Англия)

На ферме Greenbank можно переночевать в аутентичном амбаре, где за прозрачной перегородкой вас будет ждать добродушный фризский конь. Вариант для тех, кто хочет почувствовать полное единение с природой.

Цена: от £360 за ночь (до трех человек).

По Исландии верхом под северным сиянием

Исландские лошади обладают уникальной походкой tölt, что делает их идеальными для путешествий по сложной местности. Этот маршрут проходит через горячие источники, ледниковые реки и древние лавовые поля. Вечера — с купанием в геотермальных водах и шансом увидеть северное сияние.

Цена: от £995 за три ночи.

Конная терапия в Португалии: работа с лошадьми в благотворительном центре

В Порту, в центре конной терапии, добровольцы помогают ухаживать за лошадьми, а также участвуют в занятиях с людьми, которым необходима реабилитация. Дни наполнены работой, а вечера — прогулками по историческим улочкам города.

Цена: от £1 095 за шесть дней.

Сицилия: верхом по виноградникам и деревням

На семейной ферме в горах Мадоние гости становятся частью местной жизни. По утрам — конные прогулки, днем — экскурсии в старинные города и обеды в аутентичных ресторанах.

Цена: уточняется.

Уточнения

Верховая езда или езда — способ передвижения, при котором человек (всадник) находится на спине животного (чаще лошади, реже — осла, верблюда, слона и других).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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