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Отели забиты, билеты раскуплены: Вьетнам снова на пике популярности

1:55
Туризм

Вьетнам стремительно возвращает допандемийную популярность среди российских туристов, а возможно, и претендует на статус главной альтернативы Таиланду. Возвращение чартерных рейсов вызвало настоящий бум: за последний месяц продажи туров выросли на 9%, а некоторые сервисы зафиксировали трех- и четырехкратный рост бронирований.

Террасные поля в Са Па, Вьетнам
Фото: commons.wikimedia.org by Bara Tumova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Террасные поля в Са Па, Вьетнам

По данным Travelata.ru, спрос на отдых во Вьетнаме увеличился на 9% всего за один месяц. У Слетать.рутурпоток с 1 февраля по 18 марта вырос в 3,4 раза, а Level.Travel отмечает четырехкратный скачок только за март. В результате Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением по бронированию отелей, обогнав даже Таиланд. Anex Tour включил страну в тройку самых популярных летних направлений наряду с Турцией и Египтом.

Главная причина — возвращение чартерных рейсов. В Нячанг уже летают Azur Air и Pegas Touristik, с 22 марта запустит рейсы "Аэрофлот", а в мае Vietnam Airlines откроет маршрут Москва-Ханой.

Не только пакетные, но и самостоятельные путешествия во Вьетнам стали популярнее. Сервис OneTwoTripсообщил о двукратном росте бронирований авиабилетов и отелей, а Yandex Travel зафиксировал увеличение продаж авиабилетов на 49%. У Aviasales доля рынка выросла на 62,5%, а платформа Ostrovok назвала Вьетнам самым динамично растущим направлением с увеличением бронирований на 25%.

Эксперты отмечают, что если такой тренд сохранится, Вьетнам сможет уверенно закрепить за собой статус одного из главных туристических направлений среди россиян.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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