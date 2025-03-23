Как провести идеальный уикенд в Нью-Йорке: подробный маршрут

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Нью-Йорк - город, который одновременно завораживает и может свести с ума. Это мегаполис с бешеным ритмом, сигналящими машинами, толпами спешащих людей и культурой, в которой сочетаются чаевые как обязательный ритуал, культовые рестораны, знаменитые музеи и виды, словно сошедшие с экрана.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Чтобы поездка в Большое Яблоко прошла без лишних стрессов, стоит заранее продумать маршрут, выбрать районы для прогулок и забронировать рестораны, в которые попасть без записи практически невозможно.

Но усилия того стоят: даже короткая поездка в Нью-Йорк запомнится атмосферными вечерами, гастрономическими открытиями и моментами, которые возможны только здесь. Да, кошелек станет легче, но эмоции останутся на всю жизнь.

Что посмотреть

Нью-Йорк с высоты

Город с одной из самых узнаваемых панорам в мире лучше всего рассматривать с высоты. Отличный вариант — Top of the Rock в Рокфеллер-центре: здесь относительно спокойная обстановка и необычный лифт с аудио-визуальными эффектами.

Тем, кто романтизирует Нью-Йорк по фильмам, понравится Empire State Building. Ар-деко, знаменитая открытая смотровая площадка с ограждением и возможность увидеть мегаполис под порывами ветра — эффектное зрелище. Обсерватория работает до 22:00, что дает возможность насладиться видом после ужина. Билеты: взрослые — $44, дети до 12 лет — $38, до 6 лет — бесплатно.

Метрополитен-музей

Один из крупнейших музеев мира хранит невероятные коллекции: от средневековых ворот церквей до египетских храмов и произведений кутюрье. Атмосферное путешествие через века начинается с Галереи 162 с греческими и римскими скульптурами, продолжается знакомством с "Вашингтон пересекает Делавэр" и портретами отцов-основателей США в Американском крыле, а завершается в комнате Фрэнка Ллойда Райта - гостиных, оформленных великим модернистом.

Билеты: взрослые — $30, дети до 12 лет — бесплатно.

Прогулка по культовым районам

Гулять по Нью-Йорку — уже отдельное приключение. West Village с его кофейнями по выходным и богемной атмосферой, знаменитая High Line, спускающаяся к музею Whitney, торговый рай SoHo и ультрасовременный Lower East Side - каждый район уникален.

Бруклин — вообще отдельный мир, и если есть время, стоит заглянуть и туда.

Центральный парк и Бродвей

Центральный парк — обязательная точка маршрута. Закрученные дорожки, водоемы и валуны разбросаны здесь не случайно: этот дизайн задумывался для того, чтобы дать жителям Нью-Йорка передышку от жесткой геометрии улиц.

После прогулки можно заглянуть на Broadway. Если заранее билеты не забронированы, выручит сервис TodayTix: можно найти отличные предложения за $40 и забрать билеты у представителя возле театра за полчаса до начала.

Где остановиться

The Moore (Chelsea). Стильный бутик-отель с небольшими, но уютными номерами, винной картой в лаунже и миниатюрным баром на крыше.

Стильный бутик-отель с небольшими, но уютными номерами, винной картой в лаунже и миниатюрным баром на крыше. ModernHaus SoHo. Летний Нью-Йорк — это жара, а здесь есть бассейн на крыше и модный дизайн с элементами Bauhaus.

Летний Нью-Йорк — это жара, а здесь есть бассейн на крыше и модный дизайн с элементами Bauhaus. The Greenwich Hotel (Tribeca). Владельцем этого культового отеля является Роберт Де Ниро, а гости — мировые звезды. Бассейн, спа в японском стиле и безупречный сервис.

Владельцем этого культового отеля является Роберт Де Ниро, а гости — мировые звезды. Бассейн, спа в японском стиле и безупречный сервис. Arlo Midtown. Доступный, но стильный отель с минималистичными номерами, трендовым баром на крыше и удобным расположением.

Где поесть

Essex Market. Лучший фуд-корт города: от перуанского Don Cerviche до индийского Dhamaka .

Лучший фуд-корт города: от перуанского до индийского . Carbone. Легендарный ресторан, в который мечтают попасть все. Спайси ригатони - звезда меню.

Легендарный ресторан, в который мечтают попасть все. - звезда меню. Russ & Daughters. Пожалуй, лучшие бейглы с локсом и крем-сыром в городе.

Пожалуй, лучшие в городе. L'Abeille (Tribeca). Авторская кухня: французская изысканность и японская тонкость. Восемь курсов за $245, но оно того стоит.

Где выпить

Ray's Bar. Американский дайв-бар, частично принадлежащий Джастину Теру и "Кузену Грегу" из "Наследников".

Американский дайв-бар, частично принадлежащий Джастину Теру и "Кузену Грегу" из "Наследников". Trailer Park Lounge. Атмосфера классической американской глубинки, елочные огоньки и коктейли с зонтиками.

Атмосфера классической американской глубинки, елочные огоньки и коктейли с зонтиками. Bemelmans Bar. Исторический бар отеля Carlyle с живой музыкой и классическими коктейлями.

Как передвигаться

Метро — дешевле и быстрее такси. Покупайте MetroCard, заранее изучите карту маршрутов. Желтые такси дорогие, а Uber может оказаться неудобным из-за сложной системы улиц.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ New York, американское произношение: [nuː ˈjɔɹk] , аббр. NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов.

