Нью-Йорк - город, который одновременно завораживает и может свести с ума. Это мегаполис с бешеным ритмом, сигналящими машинами, толпами спешащих людей и культурой, в которой сочетаются чаевые как обязательный ритуал, культовые рестораны, знаменитые музеи и виды, словно сошедшие с экрана.
Чтобы поездка в Большое Яблоко прошла без лишних стрессов, стоит заранее продумать маршрут, выбрать районы для прогулок и забронировать рестораны, в которые попасть без записи практически невозможно.
Но усилия того стоят: даже короткая поездка в Нью-Йорк запомнится атмосферными вечерами, гастрономическими открытиями и моментами, которые возможны только здесь. Да, кошелек станет легче, но эмоции останутся на всю жизнь.
Город с одной из самых узнаваемых панорам в мире лучше всего рассматривать с высоты. Отличный вариант — Top of the Rock в Рокфеллер-центре: здесь относительно спокойная обстановка и необычный лифт с аудио-визуальными эффектами.
Тем, кто романтизирует Нью-Йорк по фильмам, понравится Empire State Building. Ар-деко, знаменитая открытая смотровая площадка с ограждением и возможность увидеть мегаполис под порывами ветра — эффектное зрелище. Обсерватория работает до 22:00, что дает возможность насладиться видом после ужина. Билеты: взрослые — $44, дети до 12 лет — $38, до 6 лет — бесплатно.
Один из крупнейших музеев мира хранит невероятные коллекции: от средневековых ворот церквей до египетских храмов и произведений кутюрье. Атмосферное путешествие через века начинается с Галереи 162 с греческими и римскими скульптурами, продолжается знакомством с "Вашингтон пересекает Делавэр" и портретами отцов-основателей США в Американском крыле, а завершается в комнате Фрэнка Ллойда Райта - гостиных, оформленных великим модернистом.
Билеты: взрослые — $30, дети до 12 лет — бесплатно.
Гулять по Нью-Йорку — уже отдельное приключение. West Village с его кофейнями по выходным и богемной атмосферой, знаменитая High Line, спускающаяся к музею Whitney, торговый рай SoHo и ультрасовременный Lower East Side - каждый район уникален.
Бруклин — вообще отдельный мир, и если есть время, стоит заглянуть и туда.
Центральный парк — обязательная точка маршрута. Закрученные дорожки, водоемы и валуны разбросаны здесь не случайно: этот дизайн задумывался для того, чтобы дать жителям Нью-Йорка передышку от жесткой геометрии улиц.
После прогулки можно заглянуть на Broadway. Если заранее билеты не забронированы, выручит сервис TodayTix: можно найти отличные предложения за $40 и забрать билеты у представителя возле театра за полчаса до начала.
Метро — дешевле и быстрее такси. Покупайте MetroCard, заранее изучите карту маршрутов. Желтые такси дорогие, а Uber может оказаться неудобным из-за сложной системы улиц.
Нью-Йо́рк (англ New York, американское произношение: [nuː ˈjɔɹk] , аббр. NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.