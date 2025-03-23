Внутренний туризм в РФ теряет популярность: россияне всё чаще выбирают заграницу

В 2022 году 52 процентов граждан РФ хотели путешествовать по стране.
Но уже в 2024 году таких туристов осталось всего 15 процентов, а вот интерес к заграничным поездкам вырос, несмотря на рост цен.
За 3 года средний ценник на зарубежный тур увеличился на 44 процента — со 143 до 206 тыс. руб. Наиболее популярными направлениями остались Эмираты, Турция, Египет и Таиланд, пишет Onlinetours.
Причина снижения интереса россиян к внутреннему туризму может быть связана с недостатком инфраструктуры или желанием поменять обстановку после ограничений.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.