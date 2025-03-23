Внутренний туризм в РФ теряет популярность: россияне всё чаще выбирают заграницу

В 2022 году 52 процентов граждан РФ хотели путешествовать по стране.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Но уже в 2024 году таких туристов осталось всего 15 процентов, а вот интерес к заграничным поездкам вырос, несмотря на рост цен.

За 3 года средний ценник на зарубежный тур увеличился на 44 процента — со 143 до 206 тыс. руб. Наиболее популярными направлениями остались Эмираты, Турция, Египет и Таиланд, пишет Onlinetours.

Причина снижения интереса россиян к внутреннему туризму может быть связана с недостатком инфраструктуры или желанием поменять обстановку после ограничений.