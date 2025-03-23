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Заказы на самолёты растут, а производители не справляются — что ждет авиацию

2:23
Туризм

Пассажиропотоки растут, а самолётов не хватает — звучит как парадокс, но именно в такой ситуации сегодня оказались крупнейшие авиакомпании мира. И как заявил агентству Reuters генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон, это не краткосрочный сбой: проблемы с поставками новых самолётов могут затянуться на 4-5 лет.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Основная причина — сбои у производителей. И Airbus, и Boeing испытывают серьёзные трудности:

  • не хватает двигателей для узкофюзеляжных лайнеров,
  • наблюдается дефицит деталей фюзеляжа,
  • даже кресел бизнес- и первого класса не хватает, чтобы оборудовать салоны новых самолётов.

Из-за этого поставки задерживаются, а авиакомпании не могут выполнять свои планы по обновлению и расширению флота.

Air India, которую недавно приобрела группа Tata, сейчас переживает масштабную трансформацию: компания заказала 470 самолётов у Airbus и Boeing в 2023 году, а недавно добавила ещё 100 новых Airbus к этому списку.

Но даже с такими масштабными заказами авиакомпания сталкивается с теми же ограничениями, что и остальные. Доставка откладывается, сроки размыты, а планы приходится пересматривать.

Некоторые маршруты, которые Air India хотела запустить, приходится откладывать или отменять, потому что просто нет нужного количества доступных воздушных судов.

Даже рынок лизинга и "вторички" перегрет. Найти исправный, готовый к эксплуатации самолёт стало сложно — слишком высок спрос.

Поставки Boeing 777X, например, до сих пор не имеют точных сроков, а новые самолёты Boeing 737 MAX выпускаются с ограничениями — не более 38 штук в месяц, по решению американских регуляторов.

Также ситуация осложняется последствиями забастовок на предприятиях Boeing, которые ударили по графику производства.

Пока ясно одно: никаких быстрых решений не будет. В ближайшие годы авиакомпаниям придётся работать в условиях жёсткого дефицита авиационной техники, гибко планировать маршруты, отказываться от амбициозных расширений и ждать, когда производственные цепочки наконец стабилизируются.

Уточнения

Air India Limited — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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