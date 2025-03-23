Почему Занзибар остается недосягаем: главные преграды на пути к прямым рейсам

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы по-прежнему хотят отдыхать на Занзибаре — спрос на это направление стабильно высокий, особенно в зимне-весенние месяцы. Однако прямых рейсов на остров нет, и пока непонятно, когда они появятся.

Фото: commons.wikimedia by Наумов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Занзибар, Пингви, ресторан "Скала"

Посол России в Танзании Андрей Аветисян в беседе с "Известиями" отметил, что открытие прямого авиасообщения зависит не только от спроса, но и от готовности авиакомпаний, туроператоров и, что важно, от политических решений.

Летом 2023 года Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, и некоторые российские авиакомпании уже получили разрешения на выполнение рейсов. Однако пока ни один рейс так и не был запущен.

Причина проста — танзанийская сторона опасается санкционного давления, особенно если в программе участвуют российские перевозчики. Это тормозит выдачу разрешений на прямые рейсы, даже несмотря на явный туристический интерес.

Занзибар продолжает привлекать российских туристов — новые качественные отели, тёплое море, экзотика и относительно доступные цены делают остров популярным направлением.

Туроператоры подчёркивают: если бы были прямые рейсы, продажи были бы в разы выше.

Сейчас туристы добираются с пересадками, что снижает привлекательность направления. Тем временем, в планах — ознакомительная поездка российских туроператоров в Танзанию, чтобы обновить представление о курортах и обсудить возможные турпрограммы.

Что мешает полётам

Сложности не только политические. Есть и технические нюансы:

Перелёт на Занзибар требует широкофюзеляжных самолётов, а они есть не у всех авиакомпаний.

Многим перевозчикам не хватает авиационного ресурса — в 2023 году из строя выбыло 58 лайнеров, и примерно столько же ожидается в 2024 году.

Возникают вопросы по техническому обслуживанию, особенно в условиях санкций и ограниченного доступа к запчастям.

Кроме того, планирование рейсов требует времени — туристический сезон нужно прорабатывать заранее, а не в последний момент.

Пока ясных сроков нет. Глава Минэкономразвития Дмитрий Решетников заявил, что у сторон есть "чёткие намерения", но конкретика по запуску рейсов отсутствует.

По сути, вопрос всё ещё остаётся на уровне переговоров, которые длятся уже более двух лет.

Тем не менее, надежда есть — если политическая воля, экономическая целесообразность и технические возможности совпадут, Занзибар снова может стать одним из хитов туристических сезонов.

Уточнения

Занзиба́р (суахили Funguvisiwa ya Zanzibar, англ. Zanzibar Archipelago) — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар.



Танза́ния официальное название — Объединённая Респу́блика Танза́ния — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций.

