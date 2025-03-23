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Мальдивы Таиланда: тропический рай без толп туристов

2:47
Туризм

Когда речь заходит о Таиланде, на ум сразу приходят пляжи с белым песком, лазурное море и экзотическая кухня. Однако среди множества островов есть одно место, которое остаётся настоящей жемчужиной — Ко Липе.

Таиланд
Фото: flickr.com by Mark Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таиланд

Его называют "Мальдивами Таиланда", и не просто так: этот крошечный остров в Андаманском море — идеальное сочетание красоты, уединённости и богатой природы.

Где находится Ко Липе?

Остров расположен в провинции Сатун, недалеко от границы с Малайзией. Его размеры скромны: всего 2 мили в длину и 1,5 мили в ширину.

Однако именно это делает его таким уютным и нетронутым массовым туризмом. Здесь нет многоэтажных отелей и шумных улиц — только пляжи, бирюзовая вода и неспешная островная жизнь.

Что делать на Ко Липе?

На острове три главных пляжа:

  • Санрайз-Бич — встречайте рассветы на этом великолепном пляже с кристально чистой водой.
  • Сансет-Бич — идеальное место для романтических закатов и каякинга.
  • Паттайя-Бич — здесь можно увидеть завораживающие огненные шоу по вечерам.

Если хочется уединения, отправляйтесь на пляж Саном — он скрыт от толп туристов и идеально подходит для снорклинга.

В дневное время можно заняться:

  • снорклингом и дайвингом среди коралловых рифов;
  • прогулками по острову и расслабляющим массажем на пляже;
  • исследованием соседних островов, таких как Аданг, с его дикой природой и водопадами.

Вечером обязательно загляните на Уокинг-стрит — это центр жизни острова, где можно попробовать уличную еду, купить сувениры и насладиться живой музыкой в местных барах.

Как добраться?

Попасть на Ко Липе сложнее, чем на популярные курорты вроде Пхукета, но это того стоит. Основной маршрут:

  1. Перелёт в Бангкок (аэропорты BKK или DMK).
  2. Внутренний рейс в Хатъяй (HDY).
  3. Поездка на такси или маршрутке до пирса Пак-Бара (1,5-2,5 часа).
  4. Переправа на скоростном катере (1,5 часа).

Некоторые авиакомпании, такие как Nok Air, предлагают комбинированные билеты, включающие все этапы маршрута, что делает путешествие удобнее.

Почему стоит посетить Ко Липе?

Этот остров — не просто очередной курорт, а настоящий уголок тропического рая. Здесь вас ждёт неторопливая жизнь, потрясающая природа и ощущение, что вы попали в рекламу идеального отдыха.

Ко Липе — это место, которое хочется оставить в секрете, но невозможно не рассказать друзьям.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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