Мальдивы Таиланда: тропический рай без толп туристов

Когда речь заходит о Таиланде, на ум сразу приходят пляжи с белым песком, лазурное море и экзотическая кухня. Однако среди множества островов есть одно место, которое остаётся настоящей жемчужиной — Ко Липе.
Его называют "Мальдивами Таиланда", и не просто так: этот крошечный остров в Андаманском море — идеальное сочетание красоты, уединённости и богатой природы.
Остров расположен в провинции Сатун, недалеко от границы с Малайзией. Его размеры скромны: всего 2 мили в длину и 1,5 мили в ширину.
Однако именно это делает его таким уютным и нетронутым массовым туризмом. Здесь нет многоэтажных отелей и шумных улиц — только пляжи, бирюзовая вода и неспешная островная жизнь.
На острове три главных пляжа:
Если хочется уединения, отправляйтесь на пляж Саном — он скрыт от толп туристов и идеально подходит для снорклинга.
В дневное время можно заняться:
Вечером обязательно загляните на Уокинг-стрит — это центр жизни острова, где можно попробовать уличную еду, купить сувениры и насладиться живой музыкой в местных барах.
Попасть на Ко Липе сложнее, чем на популярные курорты вроде Пхукета, но это того стоит. Основной маршрут:
Некоторые авиакомпании, такие как Nok Air, предлагают комбинированные билеты, включающие все этапы маршрута, что делает путешествие удобнее.
Этот остров — не просто очередной курорт, а настоящий уголок тропического рая. Здесь вас ждёт неторопливая жизнь, потрясающая природа и ощущение, что вы попали в рекламу идеального отдыха.
Ко Липе — это место, которое хочется оставить в секрете, но невозможно не рассказать друзьям.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.