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Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит

1:49
Туризм

Выбирая новый чемодан, многие сталкиваются с дилеммой: жёсткий или мягкий? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но что подойдёт именно вам? Разбираемся!

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Чемоданы с жёсткими стенками: плюсы и минусы

Чемоданы с жёстким корпусом стали намного удобнее, чем те, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. Сегодня их делают из лёгких, но прочных материалов, таких как пластик и алюминий.

Преимущества:

  • Надёжная защита вещей от ударов, влаги и грязи.
  • Минимальный риск кражи благодаря отсутствию внешних карманов.
  • Встроенные TSA-замки у популярных моделей.

Недостатки:

  • Нет внешних карманов для мелочей.
  • Быстро появляются царапины и потертости, особенно на глянцевых поверхностях.
  • Обычно тяжелее и вмещают меньше вещей, чем мягкие аналоги.

Чемоданы с мягкими стенками: плюсы и минусы

Этот тип багажа делают из прочного текстиля, например, нейлона, который сочетает в себе гибкость и лёгкость.

Преимущества:

  • Гибкость: можно вместить больше вещей, чем в жёсткий чемодан.
  • Внешние карманы для быстрого доступа к документам, билетам или перекусу.
  • Легче разместить в багажном отсеке самолёта.

Недостатки:

  • Менее надёжная защита от влаги и механических повреждений.
  • Ткань сложнее чистить, со временем на ней могут появиться пятна или разрывы.
  • Меньшая защита хрупких вещей.

Что выбрать?

Выбор зависит от ваших предпочтений. Если вам важна защита и стиль, выбирайте жёсткий чемодан. Если цените лёгкость, гибкость и удобные карманы – мягкий вариант будет лучше.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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