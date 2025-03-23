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Крокодилы, небоскрёбы и древние храмы: чем удивит Малакка

2:53
Туризм

Малайзия — это не просто туристическое направление, а настоящий кладезь впечатлений. Она считается одной из самых безопасных и мирных стран Азии, а её культурное разнообразие поражает. Здесь более 850 островов, потрясающие пляжи с белым песком и современные мегаполисы, сочетающие урбанистическую энергетику и тропическую красоту.

Малакка
Фото: commons.wikimedia.org by Vmenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малакка

Почему стоит посетить Малакку

Помимо Куала-Лумпура, внимания заслуживает город Малакка — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где веками переплетались малайская, китайская, индийская и европейская культуры.

Город был основан суматранским принцем Парамешварой и стал важным торговым портом. Здесь правили португальцы, голландцы и британцы, оставив после себя уникальное архитектурное наследие.

Добраться до Малакки несложно: от Куала-Лумпура всего два часа на автомобиле или чуть больше — на автобусе с терминала Берсепаду Селатан (TBS).

Главные достопримечательности Малакки

Голландская площадь

Голландская площадь с её ярко-красными зданиями и европейской архитектурой — одно из самых узнаваемых мест. Здесь расположены:

  • Фонтан Королевы Виктории в готическом стиле,
  • Церковь Христа, построенная британцами,
  • Штадтхойс — бывшая резиденция голландского губернатора, ныне музей.

Мечеть Селат-Мелака

Эта мечеть, расположенная на искусственном острове, во время прилива кажется парящей над водой. Витражные панели и величественные арки делают её настоящим архитектурным чудом.

Храм Ченг Хун Тенг

Старейший китайский храм Малайзии впечатляет детализированной деревянной резьбой, фресками и золотыми акцентами. Он остаётся духовным центром для китайской общины Малакки.

Чем заняться в Малакке

Вечерняя прогулка по Джонкер-стрит
По пятницам и воскресеньям эта улица превращается в оживлённый рынок с уличными артистами и множеством местных деликатесов:

  • наси-лемак в банановых листьях,
  • слойки с дурианом,
  • десерт саго с кокосовым молоком.

Вращающаяся башня Taming Sari

С высоты открывается панорамный вид на исторические достопримечательности, реку Малакка и мечеть Пулау-Селат.

Крокодиловый парк

Здесь можно увидеть редкие виды крокодилов, включая африканского карликового и индийского гребнистого. Также в парке проходят зрелищные шоу с участием этих древних хищников.

Малакка — это город, где оживает история. Если у вас есть возможность, стоит задержаться подольше и исследовать не только его, но и соседние острова, такие как Борнео или Тао.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.  Столица — Куала-Лумпур; основной язык — малайский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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