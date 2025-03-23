Крокодилы, небоскрёбы и древние храмы: чем удивит Малакка

Малайзия — это не просто туристическое направление, а настоящий кладезь впечатлений. Она считается одной из самых безопасных и мирных стран Азии, а её культурное разнообразие поражает. Здесь более 850 островов, потрясающие пляжи с белым песком и современные мегаполисы, сочетающие урбанистическую энергетику и тропическую красоту.
Помимо Куала-Лумпура, внимания заслуживает город Малакка — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где веками переплетались малайская, китайская, индийская и европейская культуры.
Город был основан суматранским принцем Парамешварой и стал важным торговым портом. Здесь правили португальцы, голландцы и британцы, оставив после себя уникальное архитектурное наследие.
Добраться до Малакки несложно: от Куала-Лумпура всего два часа на автомобиле или чуть больше — на автобусе с терминала Берсепаду Селатан (TBS).
Голландская площадь с её ярко-красными зданиями и европейской архитектурой — одно из самых узнаваемых мест. Здесь расположены:
Эта мечеть, расположенная на искусственном острове, во время прилива кажется парящей над водой. Витражные панели и величественные арки делают её настоящим архитектурным чудом.
Старейший китайский храм Малайзии впечатляет детализированной деревянной резьбой, фресками и золотыми акцентами. Он остаётся духовным центром для китайской общины Малакки.
Вечерняя прогулка по Джонкер-стрит
По пятницам и воскресеньям эта улица превращается в оживлённый рынок с уличными артистами и множеством местных деликатесов:
С высоты открывается панорамный вид на исторические достопримечательности, реку Малакка и мечеть Пулау-Селат.
Здесь можно увидеть редкие виды крокодилов, включая африканского карликового и индийского гребнистого. Также в парке проходят зрелищные шоу с участием этих древних хищников.
Малакка — это город, где оживает история. Если у вас есть возможность, стоит задержаться подольше и исследовать не только его, но и соседние острова, такие как Борнео или Тао.
Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем. Столица — Куала-Лумпур; основной язык — малайский.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.