Международный кодекс арктического туриста: что ждёт путешественников на краю Земли?

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Арктика всё чаще оказывается в центре туристических маршрутов. Только за 2024 год на русский Север и в арктические регионы приехали более 3 миллионов человек, а это на 7% больше, чем годом ранее. И хотя путешествия на край земли стали настоящим трендом, за этим интересом скрывается другая сторона — экологическая нагрузка на хрупкую арктическую природу.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ходьба

Чтобы сохранить этот уникальный регион, студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики" предложил создать Международный кодекс арктического туриста — документ, который поможет туристам бережно относиться к окружающей среде и следовать единым правилам поведения.

В кодексе будет зафиксирован набор норм и рекомендаций, призванных минимизировать вред от путешествий в Арктику. Его разработку инициировали сами участники экспедиционного движения — молодые люди, которые не понаслышке знают, как сложно убирать за другими на местах, куда добраться можно только вертолётом или по льду.

Обращение с предложением создать кодекс уже направлено министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову, а также подготовлено для обсуждения с другими странами арктического региона.

Ребята предлагают не просто список рекомендаций, а полноценный рабочий механизм: от создания международной рабочей группы с участием учёных, экологов, представителей власти и турбизнеса — до запуска системы, вдохновлённой примером Непала.

Идея "мусорного кешбэка" звучит просто, но работает эффективно: каждый турист должен забрать с собой не менее 5 кг отходов. Именно так действует система в Гималаях уже более десяти лет — и успешно помогает сохранять чистоту гор.

Экологическая нагрузка на Арктику уже заметна. В 2024 году только в рамках студенческих экспедиций было собрано более 150 тонн мусора. А в 2025 запланировано около 100 новых экспедиций — и туристический поток продолжает расти.

Чем больше людей приезжает в Арктику, тем выше риск:

загрязнения редкой природы,

повреждения геологических и палеонтологических памятников,

возникновения локальных экологических катастроф.

Экспедиции "Команды Арктики" бесплатны и проходят как в учебное время, так и во время каникул. Чтобы поехать — нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти учебно-тренировочный выезд.

Это не просто туризм, а вклад в сохранение региона. И, возможно, именно такие инициативы и меняют будущее — шаг за шагом, килограмм за килограммом.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

