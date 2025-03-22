Что-то пошло не так: пассажиры рейса Цюрих — Будапешт пережили несколько тревожных минут

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Цюриха в Будапешт, был вынужден вернуться обратно и совершить аварийную посадку после взлета из-за проблем с шасси.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Рейс, осуществляемый авиакомпанией airBaltic, перевозил 117 пассажиров, среди которых было много жителей Венгрии. Самолет успешно поднялся с 14-й взлетно-посадочной полосы, но вскоре после этого возникли проблемы, о чем сообщила представительница аэропорта Цюриха Беттина Кунц. После приземления пассажиров доставили обратно в терминал на автобусе. На месте происшествия были замечены пожарные автомобили, что подтверждается фотографиями, предоставленными читателями.

Также в октябре прошлого года произошло происшествие с авиакомпанией Turkish Airlines, когда один из пилотов потерял сознание. Самолет, который направлялся из Сиэтла в Стамбул, приземлился в Нью-Йорке. Второй пилот принял решение о вынужденной посадке. Однако другого пилота спасти не удалось — скончался на борту, пишет vg.

Уточнения

Шасси́ (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.



