Обмеление и инфекции? Эксперт рассказал, безопасно ли купаться в Балатоне

Хорват Анджела, президент Ассоциации озер, предоставил информацию о ситуации с уровнем воды и качеством воды в Шиофоке (Венгрия).
В прошлом году озеро Балатон столкнулось с экстремальными условиями. С 25 декабря 2023 года до середины апреля шлюзы оставались открытыми, и из озера было откачано 161 миллион кубометров воды. После дождей наступило жаркое лето, и уровень воды снизился на 40 сантиметров из-за высокой испаряемости.
Хорват Анджела отметил, что если усреднить данные марта и апреля, то можно было бы достичь оптимального уровня воды в 117-118 сантиметров, что было бы отличным началом туристического сезона. Однако прогноз на начало лета менее оптимистичен — уровень воды может составить всего 114 сантиметров.
Что касается качества воды, озеро чувствительно к изменениям климата, но в этом году ожидается меньше проблем с водорослями, чем в прошлом. Тем не менее, в конце лета пляж Тихань столкнулся с инфекцией E. coli, которую удалось устранить.
Хорват Анджела также подчеркнул важность сотрудничества с местными властями для борьбы с незаконными стройками и улучшения ситуации на озере. Проводятся исследования и мониторинг качества воды, чтобы предотвратить негативные изменения и обеспечить безопасность для отдыхающих, пишет infostart.
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