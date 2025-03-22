Обмеление и инфекции? Эксперт рассказал, безопасно ли купаться в Балатоне

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорват Анджела, президент Ассоциации озер, предоставил информацию о ситуации с уровнем воды и качеством воды в Шиофоке (Венгрия).

Фото: commons.wikimedia.org by Yana Konopkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озеро

В прошлом году озеро Балатон столкнулось с экстремальными условиями. С 25 декабря 2023 года до середины апреля шлюзы оставались открытыми, и из озера было откачано 161 миллион кубометров воды. После дождей наступило жаркое лето, и уровень воды снизился на 40 сантиметров из-за высокой испаряемости.

Хорват Анджела отметил, что если усреднить данные марта и апреля, то можно было бы достичь оптимального уровня воды в 117-118 сантиметров, что было бы отличным началом туристического сезона. Однако прогноз на начало лета менее оптимистичен — уровень воды может составить всего 114 сантиметров.

Что касается качества воды, озеро чувствительно к изменениям климата, но в этом году ожидается меньше проблем с водорослями, чем в прошлом. Тем не менее, в конце лета пляж Тихань столкнулся с инфекцией E. coli, которую удалось устранить.

Хорват Анджела также подчеркнул важность сотрудничества с местными властями для борьбы с незаконными стройками и улучшения ситуации на озере. Проводятся исследования и мониторинг качества воды, чтобы предотвратить негативные изменения и обеспечить безопасность для отдыхающих, пишет infostart.

Уточнения

Мониторинг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

