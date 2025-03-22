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Дорога из Будапешта станет короче: секретный проект близок к завершению

1:20
Туризм

В июне в Будапеште (Венгрия) и Осиеке (Хорватия) будет готов последний участок автомагистрали, который станет частью транспортного коридора север-юг, известного как коридор 5С.

Дорога
Фото: flickr.com by Nicolas Raymond, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дорога

Этот участок соединяет Будапешт, Осиек и Сараево через Адриатическое море. Общая длина нового участка составляет 88,6 миль, из которых уже подготовлено 83,6 километра. Остальные пять километров будут готовы к июню, как сообщает хорватское министерство морского дела, транспорта и инфраструктуры.

Заключенный контракт на последний участок был подписан с Осиекской компанией в августе 2023 года, а стоимость работ составила 46 миллионов евро. Проект полностью финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В прошлом году был завершен участок венгерской автомагистрали (М6) до границы с Хорватией, что значительно сократит время в пути из Будапешта в восточную Славонию и Загреб.

Однако стоит отметить, что работа по этому проекту продвигается не так быстро в Боснии и Герцеговине, где обязательства еще не выполнены полностью, пишет origo.

Уточнения

Автомагистра́ль автостра́да — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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