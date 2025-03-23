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Модный приговор в Эрмитаже: девушек не пустили в музей из-за стильных нарядов

1:02
Туризм

В Эрмитаж не пустили двух девушек из-за того, что они были нарядно одеты. Работница музея объяснила это тем, что, по её мнению, девушки решили устроить фотосессию на фоне исторических экспонатов.

Эрмитаж
Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эрмитаж

Девушки попытались доказать, что у них нет с собой съёмочной аппаратуры, но работница заявила, что съёмку можно проводить на айфон, и предложила девушкам оплатить коммерческую съёмку в размере 10 000 рублей. Девушки отказались, и им было отказано в посещении Эрмитажа.

Этот случай был описан в Telegram-канале "Крыша ТурДома". Подписчики канала выразили своё мнение в комментариях. Кого-то возмутило поведение работницы, потому что нигде не указано, что в нарядной одежде нельзя посещать культурное заведение, тем более что в театр в таком виде пускают. Юрист подтвердил, что работница действовала незаконно, но некоторые подписчики уверены, что девушки пришли именно за фотосессией.

Уточнения

Эрмита́ж (от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество), Госуда́рственный Эрмита́ж (до 1917 года — Императорский Эрмитаж) — российский государственный художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, одно из крупнейших в мире учреждений подобного рода.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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