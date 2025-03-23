Не туристы, а звери: жители Балеарских островов страдают от выходок британцев

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Балеарские острова в Испании очень популярны среди туристов из разных стран. Местное население островов живёт в основном за счёт туризма, но уже несколько лет местные жители страдают от британских туристов. Об этом пишет Lenta. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Vordestraße, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Майорка

Британские туристы устраивают пьяные дебоши и драки, хулиганят, употребляют наркотики. В таком состоянии они не могут найти свою гостиницу и заходят в частные дома, думая, что это их отель. Бывает, что они ночуют на пляжах и на улицах. Были случаи, когда британцы шли в огороды местных жителей и справляли там нужду. Под действием наркотиков такие туристы могли выпрыгивать с балконов.

Местные жители устраивали акции протеста из-за непристойного поведения британских туристов. Местные власти предлагали внести в чёрный список туристов, нарушающих порядок. В некоторых районах Майорки и Ибицы уже ввели некоторые ограничения. За непристойное поведение введён штраф и введено ограничение на количество спиртных напитков по тарифу "всё включено", но некоторых британских гостей это не останавливает.

"Люди блюют повсюду, используют мусорные баки в качестве туалетов. После вечеринки они ходят по домам местных жителей, пытаясь найти свои отели, кричат, поют, крушат дорожные знаки. Они ведут себя как сумасшедшие, это невыносимо. Мы все живём за счёт туризма, но нам не нужен такой туризм", — высказался Ален Карбонелл, вице-президент Ассоциации жителей Эль-Ареналя.

Уточнения

Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

