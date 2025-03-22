Рай для яхтсменов: почему Лакка на Пакси притягивает, словно магнит

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пакси славится своими голубыми водами, маленькими бухтами, пещерами и потрясающими природными пейзажами, которые стоит увидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Греческая таверна

Гай — столица Пакси, где находится уютный порт, окаймленный неоклассическими домами и крепостью Святого Николая. Гай назван в честь ученика апостола Павла и предлагает множество таверн и ресторанов средиземноморской кухни. Здесь можно стартовать в круизы к пляжам Пакса и Антипакса.

Замок Святого Николая — важный исторический памятник, который был восстановлен в 1423 году. Он основан на рисунках Леонардо да Винчи и сохранил несколько старинных сооружений внутри.

Остров Богородицы — здесь находится монастырь, построенный в 1550 году, а также маяк, который был возведен в 1825 году.

Логгос — маленькая рыбацкая деревушка с живописным портом, окруженная зеленью. Здесь стоит попробовать хлеб от местной духовки, который готовят с 1902 года.

Лакка — второй порт, похожий на Логгос, но с более оживленной атмосферой. Это популярное место среди яхтсменов, и тут есть множество магазинов и таверн, пишет gargalianoionline.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

