Рай для яхтсменов: почему Лакка на Пакси притягивает, словно магнит

Пакси славится своими голубыми водами, маленькими бухтами, пещерами и потрясающими природными пейзажами, которые стоит увидеть.
Гай — столица Пакси, где находится уютный порт, окаймленный неоклассическими домами и крепостью Святого Николая. Гай назван в честь ученика апостола Павла и предлагает множество таверн и ресторанов средиземноморской кухни. Здесь можно стартовать в круизы к пляжам Пакса и Антипакса.
Замок Святого Николая — важный исторический памятник, который был восстановлен в 1423 году. Он основан на рисунках Леонардо да Винчи и сохранил несколько старинных сооружений внутри.
Остров Богородицы — здесь находится монастырь, построенный в 1550 году, а также маяк, который был возведен в 1825 году.
Логгос — маленькая рыбацкая деревушка с живописным портом, окруженная зеленью. Здесь стоит попробовать хлеб от местной духовки, который готовят с 1902 года.
Лакка — второй порт, похожий на Логгос, но с более оживленной атмосферой. Это популярное место среди яхтсменов, и тут есть множество магазинов и таверн, пишет gargalianoionline.
Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.