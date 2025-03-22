Уединённый отдых в Греции: ищем малоизвестные острова-жемчужины

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пять маленьких греческих островов, где можно насладиться солнцем, песчаными пляжами и спокойствием вдали от толп туристов представлены в обзоре британской газеты.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии Отдых на острове

Топ-5 островов от Daily Mail

1. Тилос — это небольшой остров между Косом и Родосом с населением всего 746 человек. Он привлекает состоятельных туристов, ищущих тишины. Тилос сохранил свою первозданную прелесть, а уединенные пляжи идеально подходят для отдыха в уединении.

2. Хиос — пятый по величине остров, расположенный недалеко от Турции. Здесь можно найти идиллические пляжи и старинные деревни, а спокойствие и подлинность делают его отличным местом для отдыха.

3. Китира — маленький остров к югу от Пелопоннеса, известный своей красотой и труднодоступностью. Несмотря на это, Китира предлагает потрясающие природные красоты и пляжи, что делает его одним из лучших мест для посещения в Греции.

4. Аморгос — удаленный остров с традиционной архитектурой и старомодным образом жизни. Он популярен среди любителей природы и спокойствия, предлагая уникальный отдых и красивые виды.

5. Самос — более известный, чем другие острова из списка, с населением около 33 000 человек. Здесь много тихих мест и красивых пляжей, а традиционная жизнь продолжается в живописных деревнях.

Уточнения

Обзор СМИ — одна из форм рецензирования, объект его изучения — газеты и журналы.

