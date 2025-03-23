Фестиваль Роза Хутор: 4 направления, которые изменят ваше представление о курорте!

С 24 по 30 марта курорт "Роза Хутор" снова станет точкой притяжения для всех, кто любит активный отдых, музыку и атмосферу настоящего фестиваля. Уже более 10 лет это событие объединяет на одном пространстве спортсменов, музыкантов, лекторов и тех, кто просто хочет перезагрузиться.
Фестиваль, впервые прошедший в 2008 году в Санкт-Петербурге, с 2014 года обрел горную прописку в Красной Поляне и за 17 лет стал одним из главных спортивно-музыкальных событий страны.
Программа делится на четыре направления:
Это не просто фестиваль, а опыт, который сочетает движение, знания, музыку и ощущение "жизни здесь и сейчас".
Как попасть на фестиваль
Купить тур или билет можно через официальный сайт. Вариантов участия несколько:
— браслеты участника,
— комбо-билеты,
— пакет Standard Tour NSC 2025.
Цены варьируются от 12 000 до 59 000 рублей — всё зависит от формата участия и условий проживания.
Где жить и как добраться
Проживание предлагается в отелях в Роза Долине, на высоте 1100 метров и в Горном Кластере. Между локациями курсируют специальные шаттлы, так что добираться удобно. До курорта легко доехать и на поезде "Ласточка", автобусе, каршеринге или такси — как вам удобно.
Почему это стоит попробовать
Фестиваль — это возможность выйти из повседневности, зарядиться энергией и вдохновиться. Это про утро на склоне, день с музыкой и друзьями, вечер с интересными людьми и ночь под звёздами.
Если хочется совместить спорт, отдых, общение и немного горной магии — мартовская неделя на "Роза Хутор" создана именно для этого.
«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.