Фестиваль Роза Хутор: 4 направления, которые изменят ваше представление о курорте!

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С 24 по 30 марта курорт "Роза Хутор" снова станет точкой притяжения для всех, кто любит активный отдых, музыку и атмосферу настоящего фестиваля. Уже более 10 лет это событие объединяет на одном пространстве спортсменов, музыкантов, лекторов и тех, кто просто хочет перезагрузиться.

Фото: Wikimedia Commons by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роза Хутор, нацпарк, Сочи

Фестиваль, впервые прошедший в 2008 году в Санкт-Петербурге, с 2014 года обрел горную прописку в Красной Поляне и за 17 лет стал одним из главных спортивно-музыкальных событий страны.

Программа делится на четыре направления:

Action — соревнования, шоу, йога, тренировки на свежем воздухе;

Music — концерты, диджей-сеты, вечеринки прямо в горах;

Mind — лекции, кинопоказы, воркшопы и даже театральные перформансы с элементами нетворкинга;

Explore — комфортные зоны отдыха, лаунджи, фудкорты и возможность просто расслабиться с видом на горы.

Это не просто фестиваль, а опыт, который сочетает движение, знания, музыку и ощущение "жизни здесь и сейчас".

Как попасть на фестиваль

Купить тур или билет можно через официальный сайт. Вариантов участия несколько:

— браслеты участника,

— комбо-билеты,

— пакет Standard Tour NSC 2025.

Цены варьируются от 12 000 до 59 000 рублей — всё зависит от формата участия и условий проживания.

Где жить и как добраться

Проживание предлагается в отелях в Роза Долине, на высоте 1100 метров и в Горном Кластере. Между локациями курсируют специальные шаттлы, так что добираться удобно. До курорта легко доехать и на поезде "Ласточка", автобусе, каршеринге или такси — как вам удобно.

Почему это стоит попробовать

Фестиваль — это возможность выйти из повседневности, зарядиться энергией и вдохновиться. Это про утро на склоне, день с музыкой и друзьями, вечер с интересными людьми и ночь под звёздами.

Если хочется совместить спорт, отдых, общение и немного горной магии — мартовская неделя на "Роза Хутор" создана именно для этого.

Уточнения

«Ро́за Ху́тор» — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.

