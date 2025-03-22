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Секретный побег от суеты: три прибрежных округа Вирджинии, которые удивят даже бывалых туристов

1:36
Туризм

На востоке Вирджинии, между Северным перешейком и полуостровом Вирджиния, притаились Глостер, Миддлсекс и Мэтьюз — три прибрежных округа, где природа, история и спокойствие сплетаются в идеальное место для отдыха.

мотель Aztec, Вирджиния
Фото: Wikimedia Commons by Ronnie Macdonald, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мотель Aztec, Вирджиния

Особенно выделяется округ Мэтьюз: он может похвастаться самым большим выходом к пляжу на всём Чесапикском заливе. Когда-то здесь строили корабли, а сегодня — это тихие рыбацкие деревушки, художественные галереи, уютные рестораны и красивые пляжи, такие как Хейвен и Бетель. Не пропустите и природный заповедник Нью-Пойнт-Комфорт — идеальное место для наблюдения за птицами и морскими пейзажами.

Центром округа Мэтьюз считается одноимённый город, где находится Bay School — художественное сердце региона, а также множество галерей, кафе и антикварных лавок. Поблизости — винодельня Zoll Vineyards и остров Гвинн.

Если вы путешествуете на машине, добраться сюда легко: от Глостера до Мэтьюза — всего 20 минут, а ближайший крупный аэропорт — в Ричмонде.

Остановиться можно в небольших уютных гостиницах вроде Inn at Tabbs Creek или Hudge Park Island, либо арендовать домик через Airbnb.

Лучшее время для пляжного отдыха — с середины июня по середину сентября, но и осенью здесь особенно красиво — Чесапикский залив окрашивается в яркие природные тона. Зимой прохладно, но вполне комфортно для неспешных прогулок и уединённого отдыха. 

Уточнения

Вирги́ния также Вирджи́ния (англ. Virginia), официально — Содру́жество Вирги́нии (англ. Commonwealth of Virginia) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов, расположен между Атлантическим побережьем и Аппалачами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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