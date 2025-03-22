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5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь

3:59
Туризм

Некоторые из самых знаковых туристических мест мира, которые должны вызывать восторг, на деле оставляют путешественников неудовлетворёнными. Недавнее исследование компании Radical Storage, проанализировавшее 95 352 отзыва о 200 популярных достопримечательностях, выявило главные туристические разочарования.

Фонтан Треви в профиль - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фонтан Треви в профиль - panoramio

Интересно, что первые пять мест заняли европейские локации, среди которых аквапарки, рынки, исторические памятники и термальные источники.

1. Alton Towers (Великобритания) — самое разочаровывающее место в мире

Где: Стаффордшир, Англия
Что это: Крупнейший тематический парк Великобритании
Основные претензии: дорогие билеты, скрытые платежи, низкий уровень сервиса

Вдохновлённый американским Диснейлендом, Alton Towers был преобразован в парк аттракционов в 1980-х годах. Сегодня это самый большой парк развлечений Великобритании, занимающий 910 акров и включающий 10 тематических зон.

Однако более половины отзывов содержат негативные комментарии. Главные жалобы:

  • Дорогие билеты и скрытые платежи за дополнительные услуги
  • Завышенные цены на еду и напитки
  • Плохой сервис и недоброжелательный персонал

2. Купальни Сечени (Будапешт) — проблемы с толпами

Где: Будапешт, Венгрия
Что это: Крупнейшие термальные ванны Европы
Основные претензии: переполненность, сложный доступ

Будапештские купальни Сечени — символ оздоровительного туризма, действующий с 1913 года. Однако треть посетителей оставляет разочарованные отзывы.

Что не так:

  • Переполненность — найти свободное место трудно
  • Доступность — запутанная система билетов
  • Чистота — не всегда соответствует ожиданиям

3. Сиам Парк (Испания) — лучший аквапарк, но не для всех

Где: Тенерифе, Испания
Что это: Крупнейший аквапарк Европы
Основные претензии: грубый персонал, дискриминация, сложный доступ

Сиам Парк, открытый тайской принцессой в 2007 году, не раз признавался лучшим аквапарком в мире. Но, несмотря на восторженные рейтинги, треть посетителей разочарована.

Главные жалобы:

  • Грубый персонал и плохое обслуживание
  • Дискриминация — жалобы на отношение к полным людям
  • Проблемы с доступностью для маломобильных посетителей

4. Time Out Market (Лиссабон) — слишком популярен для своего блага

Где: Лиссабон, Португалия
Что это: Один из самых известных гастрономических рынков Европы
Основные претензии: переполненность, нехватка мест, долгие ожидания

Когда британская компания Time Out открыла свой первый гастрономический рынок в 2014 году, он моментально стал хитом. В 2018 году получил престижную премию в области общественного питания.

Но успех обернулся проблемой:

  • Переполненность — сложно найти место даже в будний день
  • Долгие очереди — ожидание еды может затянуться на 30-40 минут
  • Завышенные цены — туристический ажиотаж привёл к росту цен

5. Фонтан Треви (Рим) — красота, затерянная в толпе

Где: Рим, Италия
Что это: Знаменитый фонтан в стиле барокко
Основные претензии: огромные толпы, сложность доступа

Фонтан Треви — архитектурный шедевр XVIII века и один из главных символов Рима. Однако его популярность играет против него.

Главные жалобы:

  • Переполненность — сделать фото без сотен туристов невозможно
  • Ограниченный доступ — сложно подойти близко к воде
  • Закрытие на ремонт — в 2024 году часть фонтана была на реконструкции
Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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