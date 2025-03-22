5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь

3:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые из самых знаковых туристических мест мира, которые должны вызывать восторг, на деле оставляют путешественников неудовлетворёнными. Недавнее исследование компании Radical Storage, проанализировавшее 95 352 отзыва о 200 популярных достопримечательностях, выявило главные туристические разочарования.

Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фонтан Треви в профиль - panoramio

Интересно, что первые пять мест заняли европейские локации, среди которых аквапарки, рынки, исторические памятники и термальные источники.

1. Alton Towers (Великобритания) — самое разочаровывающее место в мире

Где: Стаффордшир, Англия

Что это: Крупнейший тематический парк Великобритании

Основные претензии: дорогие билеты, скрытые платежи, низкий уровень сервиса

Вдохновлённый американским Диснейлендом, Alton Towers был преобразован в парк аттракционов в 1980-х годах. Сегодня это самый большой парк развлечений Великобритании, занимающий 910 акров и включающий 10 тематических зон.

Однако более половины отзывов содержат негативные комментарии. Главные жалобы:

Дорогие билеты и скрытые платежи за дополнительные услуги

Завышенные цены на еду и напитки

Плохой сервис и недоброжелательный персонал

2. Купальни Сечени (Будапешт) — проблемы с толпами

Где: Будапешт, Венгрия

Что это: Крупнейшие термальные ванны Европы

Основные претензии: переполненность, сложный доступ

Будапештские купальни Сечени — символ оздоровительного туризма, действующий с 1913 года. Однако треть посетителей оставляет разочарованные отзывы.

Что не так:

Переполненность — найти свободное место трудно

Доступность — запутанная система билетов

Чистота — не всегда соответствует ожиданиям

3. Сиам Парк (Испания) — лучший аквапарк, но не для всех

Где: Тенерифе, Испания

Что это: Крупнейший аквапарк Европы

Основные претензии: грубый персонал, дискриминация, сложный доступ

Сиам Парк, открытый тайской принцессой в 2007 году, не раз признавался лучшим аквапарком в мире. Но, несмотря на восторженные рейтинги, треть посетителей разочарована.

Главные жалобы:

Грубый персонал и плохое обслуживание

Дискриминация — жалобы на отношение к полным людям

Проблемы с доступностью для маломобильных посетителей

4. Time Out Market (Лиссабон) — слишком популярен для своего блага

Где: Лиссабон, Португалия

Что это: Один из самых известных гастрономических рынков Европы

Основные претензии: переполненность, нехватка мест, долгие ожидания

Когда британская компания Time Out открыла свой первый гастрономический рынок в 2014 году, он моментально стал хитом. В 2018 году получил престижную премию в области общественного питания.

Но успех обернулся проблемой:

Переполненность — сложно найти место даже в будний день

Долгие очереди — ожидание еды может затянуться на 30-40 минут

Завышенные цены — туристический ажиотаж привёл к росту цен

5. Фонтан Треви (Рим) — красота, затерянная в толпе

Где: Рим, Италия

Что это: Знаменитый фонтан в стиле барокко

Основные претензии: огромные толпы, сложность доступа

Фонтан Треви — архитектурный шедевр XVIII века и один из главных символов Рима. Однако его популярность играет против него.

Главные жалобы:

Переполненность — сделать фото без сотен туристов невозможно

Ограниченный доступ — сложно подойти близко к воде

Закрытие на ремонт — в 2024 году часть фонтана была на реконструкции