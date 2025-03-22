Место, где отдыхали герои Одиссеи – и здесь можно побывать

4:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда-то это место было скрытой жемчужиной Пелопоннеса, но развитие туризма и улучшение дорожной инфраструктуры сделали его всемирно известным. Сегодня Войдокилия — один из самых фотогеничных пляжей Греции, который летом заполняют толпы туристов из Европы и других уголков мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Stelios tsikas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Войдокилия

Пляж в форме подковы и его природное окружение

Главная особенность Войдокилии — его форма, напоминающая букву "О" или бычий живот, что и дало пляжу характерное название. Он расположен на побережье Ионического моря, в уникальном районе, включённом в охраняемую природную зону Natura 2000.

От суши пляж отделяет цепь живописных песчаных дюн, за которыми раскинулась лагуна Гиалова - один из самых важных водно-болотных угодий Европы. Благодаря такому соседству Войдокилия считается одним из самых красивых пляжей Средиземноморья, а для многих путешественников — более доступным и спокойным "экзотическим раем".

Место с богатой историей и мифами

Помимо природной красоты, Войдокилия пронизана мифами и историей, которые оставили здесь свои следы.

Ещё в древнегреческих текстах это место упоминалось как "Буфрада". По одной из версий, именно здесь, согласно "Одиссее" Гомера, корабль Телемаха сел на мель, когда он прибыл в Пилос, чтобы расспросить царя Нестора о судьбе своего отца Одиссея.

На северной стороне пляжа археологи обнаружили доисторическое поселение, а также микенскую гробницу, которая, по предположениям, могла принадлежать Трасимеду, сыну Нестора.

На южной стороне находится Пещера Нестора - место, где, согласно мифу, бог Гермес спрятал быков, похищенных у Аполлона.

Над пляжем возвышаются руины средневекового замка Палекастро, построенного франками в XIII веке, когда этот регион находился под властью княжества Ахайя. Благодаря своему расположению крепость считалась неприступной. Даже сегодня, несмотря на реставрационные работы, сюда стоит подняться, чтобы насладиться панорамным видом на Войдокилию и расположенный неподалёку роскошный курорт Costa Navarino.

Отсутствие инфраструктуры — недостаток или преимущество

Несмотря на популярность, Войдокилия остаётся неорганизованным пляжем - здесь нет шезлонгов, зонтиков, кафе или водных развлечений. Это связано с тем, что пляж входит в заповедную зону, где любое вмешательство в природную среду запрещено.

Некоторые туристы, не зная этого заранее, разочаровываются, но именно благодаря такому статусу пляж сохранил свою первозданную красоту.

Что стоит учесть:

Возьмите с собой воду, еду и необходимые вещи - ближайшие магазины далеко.

- ближайшие магазины далеко. Обязательно захватите зонтик , крем от солнца и шляпу - тени здесь практически нет.

, крем от солнца и - тени здесь практически нет. Для любителей походов рекомендуется прогулка к Пещере Нестора и лагуне Гиалова.

Прозрачные воды и уникальная атмосфера

Мелкий золотистый песок, тёплая вода с оттенками бирюзы и зелени, ощущение уединённой лагуны - всё это создаёт атмосферу, напоминающую тропический рай. Войдокилия идеально подходит для снорклинга, так как вода здесь чистая и спокойная.

Как добраться?

Добраться до Войдокилии можно только на автомобиле, выбрав в качестве отправной точки город Пилос(примерно 10 км от пляжа).

Есть два маршрута:

Через деревню Петрочори: Выезжайте из Пилоса по дороге в Гаргалиани, затем поверните налево по указателю на Петрочори. После деревни через 800 метров будет Войдокилия. Дорога узкая, но безопасная. Рядом с пляжем есть парковка, но в высокий сезон найти место сложно. Через Гиалову: Двигаясь в сторону пляжа Дивари, оставьте машину у пляжного бара, а затем идите вдоль лагуны или поднимитесь к замку Палекастро, откуда можно спуститься к Войдокилии.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, МФА: [pɛlɔˈpɔnisɔs], Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

