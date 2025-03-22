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PIA теряет миллионы – британские власти не готовы снять запрет

3:02
Туризм

20 марта состоялось заседание Комитета по авиационной безопасности Великобритании, на котором обсуждался четырёхлетний запрет на полёты пакистанских авиакомпаний, включая национального перевозчика Pakistan International Airlines (PIA).

PIA rendezvous-edit
Фото: commons.wikimedia.org by Maria Ly from San Francisco, USA; modification by Diaa abdelmoneim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
PIA rendezvous-edit

Несмотря на ожидания пакистанских властей, решение оказалось не в их пользу — британские авиационные регуляторы оставили запрет в силе, сославшись на недостаточность прогресса в сфере авиационной безопасности.

Почему был введён запрет?

Ограничения появились в 2020 году после скандального заявления тогдашнего министра авиации Гулама Сарвара Хана, который признал, что сотни пакистанских пилотов управляли самолётами с поддельными лицензиями.

Ситуация обострилась после катастрофы Airbus A320 в Карачи, в результате которой погибли около 100 человек. Это вызвало немедленную реакцию Великобритании, ЕС и США, которые запретили пакистанским авиалиниям выполнять полёты в свои страны.

Запрет нанёс огромный ущерб PIA, обернувшись ежегодными убытками в размере $144 млн.

Попытки вернуть доступ к британским аэропортам

В январе 2025 года PIA совершила первый за четыре года рейс в Европу, отправив самолёт из Исламабада в Париж. Этот шаг внушил надежду на скорое снятие ограничений, и пакистанские власти ожидали, что следующим шагом станет возвращение в Великобританию.

PIA заранее обозначила Лондон, Манчестер и Бирмингем как приоритетные направления и надеялась на одобрение со стороны британских регуляторов. Однако заседание 20 марта завершилось без изменений - запрет был подтверждён, что стало серьёзным ударом по планам авиакомпании.

Как это повлияет на пассажиров?

До 2020 года пакистанские авиалинии выполняли многочисленные рейсы между Лондоном, Манчестером, Бирмингемом, Исламабадом, Лахором и Карачи. Запрет вынудил пассажиров пользоваться пересадочными маршрутами через Дубай, Абу-Даби и Доху, что увеличило стоимость и время перелёта.

Решение оставить ограничения в силе означает, что:

  • Прямые рейсы между Великобританией и Пакистаном остаются под запретом
  • Пакистанские авиакомпании продолжают терять конкурентные позиции
  • Господство на этом рынке сохранят ближневосточные перевозчики

Перспективы на будущее

Пакистанские власти выразили разочарование решением Великобритании, но пообещали работать над выполнением авиационных стандартов, чтобы добиться пересмотра запрета в будущем.

Тем временем пассажирам, бизнесу и туристам остаётся приспосабливаться к сложившейся ситуации, используя альтернативные маршруты для поездок между Великобританией и Пакистаном.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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