PIA теряет миллионы – британские власти не готовы снять запрет

20 марта состоялось заседание Комитета по авиационной безопасности Великобритании, на котором обсуждался четырёхлетний запрет на полёты пакистанских авиакомпаний, включая национального перевозчика Pakistan International Airlines (PIA).

Фото: commons.wikimedia.org by Maria Ly from San Francisco, USA; modification by Diaa abdelmoneim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ PIA rendezvous-edit

Несмотря на ожидания пакистанских властей, решение оказалось не в их пользу — британские авиационные регуляторы оставили запрет в силе, сославшись на недостаточность прогресса в сфере авиационной безопасности.

Почему был введён запрет?

Ограничения появились в 2020 году после скандального заявления тогдашнего министра авиации Гулама Сарвара Хана, который признал, что сотни пакистанских пилотов управляли самолётами с поддельными лицензиями.

Ситуация обострилась после катастрофы Airbus A320 в Карачи, в результате которой погибли около 100 человек. Это вызвало немедленную реакцию Великобритании, ЕС и США, которые запретили пакистанским авиалиниям выполнять полёты в свои страны.

Запрет нанёс огромный ущерб PIA, обернувшись ежегодными убытками в размере $144 млн.

Попытки вернуть доступ к британским аэропортам

В январе 2025 года PIA совершила первый за четыре года рейс в Европу, отправив самолёт из Исламабада в Париж. Этот шаг внушил надежду на скорое снятие ограничений, и пакистанские власти ожидали, что следующим шагом станет возвращение в Великобританию.

PIA заранее обозначила Лондон, Манчестер и Бирмингем как приоритетные направления и надеялась на одобрение со стороны британских регуляторов. Однако заседание 20 марта завершилось без изменений - запрет был подтверждён, что стало серьёзным ударом по планам авиакомпании.

Как это повлияет на пассажиров?

До 2020 года пакистанские авиалинии выполняли многочисленные рейсы между Лондоном, Манчестером, Бирмингемом, Исламабадом, Лахором и Карачи. Запрет вынудил пассажиров пользоваться пересадочными маршрутами через Дубай, Абу-Даби и Доху, что увеличило стоимость и время перелёта.

Решение оставить ограничения в силе означает, что:

Прямые рейсы между Великобританией и Пакистаном остаются под запретом

Пакистанские авиакомпании продолжают терять конкурентные позиции

Господство на этом рынке сохранят ближневосточные перевозчики

Перспективы на будущее

Пакистанские власти выразили разочарование решением Великобритании, но пообещали работать над выполнением авиационных стандартов, чтобы добиться пересмотра запрета в будущем.

Тем временем пассажирам, бизнесу и туристам остаётся приспосабливаться к сложившейся ситуации, используя альтернативные маршруты для поездок между Великобританией и Пакистаном.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.