Старинный город с замком и рынками, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Ладлоу, расположенный в самом сердце графства Шропшир, не просто красивый старинный город — его называют "самым прекрасным в Англии". Именно так охарактеризовал его знаменитый британский поэт Джон Бетчемен, и с этим трудно поспорить.

Город словно ожившая картина из прошлого: узкие улочки, очаровательные фахверковые дома, величественные георгианские здания и замок, история которого уходит в XI век.

Замок, переживший войны

Ладлоуский замок был свидетелем множества ключевых событий английской истории — от Войн Алой и Белой розы до Гражданской войны. Сегодня он остаётся главной архитектурной доминантой города и привлекает тысячи туристов.

Но Ладлоу славится не только своей средневековой атмосферой. Здесь, среди более 500 охраняемых зданий, можно почувствовать дыхание эпох — от Средневековья до Георгианского периода.

От центра шерстяной торговли до кулинарной столицы

С XII века Ладлоу был важным торговым центром Англии, специализируясь на шерсти. К XVIII-XIX векам он стал популярным среди аристократии, которая начала строить здесь утончённые особняки.

Сегодня Ладлоу привлекает не только своей историей, но и гастрономическими удовольствиями. Здесь находится больше ресторанов с мишленовскими звёздами, чем в любом другом городе страны. Кроме того, регулярно проводятся пищевые фестивали, а местные рынки славятся свежими продуктами.

Прогулки, которые стоит совершить

Круговой маршрут по городу :

Отправьтесь от замка к реке у моста Динхэм, прогуляйтесь вдоль берега до моста Ладфорд и вернитесь через улицу Брод-стрит — один из самых живописных кварталов города.

: Отправьтесь от замка к реке у моста Динхэм, прогуляйтесь вдоль берега до моста Ладфорд и вернитесь через улицу Брод-стрит — один из самых живописных кварталов города. Bread Walk:

Этот маршрут начинается у замка и следует вдоль реки Тем, предлагая захватывающие виды на природу Шропшира.

Где остановиться и что попробовать?

Отдохните в The Charlton Arms с видом на реку или насладитесь ужином в CSons at The Green Cafe, где подают блюда из местных фермерских продуктов.

Если когда-нибудь наскучат улочки с потрясающей архитектурой, уютные кафе и вкуснейшая еда, за пределами города вас ждут холмы и природные парки, идеальные для пеших прогулок и активного отдыха.

Уточнения

Война́ А́лой и Бе́лой ро́зы или Война (войны) роз (англ. War(s) of the Roses) — серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в 1455—1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей королевской династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков.