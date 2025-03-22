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Настоящий Гавайский дух: пляж без толп туристов, где океан покажет свою мощь

2:42
Туризм

Хотите почувствовать мощь океана, наблюдая за волнами, которые накатывают одна за другой, словно бесконечный поток энергии? Тогда пляж Пакала на юго-западе острова Кауаи — место, которое стоит посетить. Здесь нет толп туристов, только дикая природа, завораживающие виды и одни из самых длинных волн для сёрфинга на всём острове.

Серфер на волне
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Серфер на волне

Волны, уходящие в бесконечность

Пляж Пакала известен своей узкой береговой линией, усыпанной корягами и камнями, и невероятными волнами, которые местные называют "Бесконечностью".

Один из сёрферов в Google описал их как "супермощную машину для сёрфинга, которая постоянно накатывает волны". Но стоит помнить: этот пляж не для новичков. Быстрые и мощные волны в сочетании с коралловым дном делают его опасным для тех, кто не обладает достаточным опытом.

Тем не менее, наблюдать за тем, как сёрферы ловят волну, — отдельное удовольствие. Здесь царит атмосфера безмятежности, а потрясающие виды на горные вершины Кауаи только усиливают ощущение, что ты оказался в настоящем раю.

Как добраться и что взять с собой

С дороги пляж Пакала не виден, но если оставить машину на шоссе Каумуалии, можно дойти до него за 5 минут. Инфраструктуры здесь нет: ни туалетов, ни душевых, ни магазинов. Так что, если планируете задержаться, возьмите с собой зонт, напитки и перекус.

Компания Surfline оценивает атмосферу на пляже как "достойную" — не совсем приветливую, но и не пугающую. Если решите заняться сёрфингом, уважайте местных спортсменов. Из-за сильных течений плыть к линии прибоя может быть непросто, поэтому будьте готовы к физическим нагрузкам.

Чем заняться, если не сёрфить

Хотя купание здесь не рекомендуется, можно расслабиться на поплавке у берега, позагорать или прогуляться вдоль берега в поисках ракушек.

Звук прибоя создаёт идеальную атмосферу для медитации, а закаты на пляже Пакала оставляют незабываемые впечатления.

Где поесть рядом?

Даже уединённый отдых на пляже вызывает аппетит! Буквально в двух минутах езды от Пакалы расположена закусочная Mama Bear, где стоит попробовать сэндвичи с копчёной рыбой или жареной свининой.

Чуть дальше по шоссе находится "Кокосовый уголок" — магазин с соками и свежими фруктами. Там можно купить маракуйю, ананасы, манго и коктейли, которые освежат после дня на солнце.

Уточнения

Кауаи (гав. Kauaʻi, в русских документах начала XIX века — Атувай) — наиболее древний из основных Гавайских островов, возникший 6 миллионов лет назад.  Как и другие острова архипелага, Кауаи имеет вулканическое происхождение. Кауаи был первым островом архипелага, на котором высадился Джеймс Кук в январе 1778 года. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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