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Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах

3:45
Туризм

Весна — идеальное время, чтобы увидеть, как Париж расцветает в буквальном смысле! Здесь вековые деревья, тысячи цветущих вишен и даже самый большой парк роз в мире.

Франция, японский парк
Фото: Wikimedia Commons by Philippebajcik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Франция, японский парк

Мы собрали 10 потрясающих мест, где можно насладиться буйством красок и ароматов.

1. Робиния Вивиани — старейшее дерево Парижа

На площади Рене-Вивиани растёт настоящее живое сокровище. Посаженное в 1601 году придворным садовником Жаном Робеном, это дерево уже более 400 лет украшает город и поражает своей мощью.

  • Площадь Рене-Вивиани, 5-й округ

2. Сад растений — ботаническая сокровищница

В этом саду, основанном в 1635 году, можно увидеть японскую вишню высотой 8 метров, трёхсотлетний ливанский кедр и золотистый гинкго билоба. Весной здесь особенно красиво!

  • Улица Кювье, 57, 5-й округ

3. Восточный платан в парке Монсо

Своими извилистыми ветвями этот гигант напоминает древних Энтов. Высота — более 30 метров, окружность ствола — 7 метров. Дерево растёт здесь с 1814 года и считается самым густым в Париже.

  • Парк Монсо, бульвар Курсель, 35, 8-й округ

4. Гигантская секвойя в Бют-Шомон

Самое большое дерево Парижа! Его высота — 40 метров, а зелёные иголки переливаются на солнце. Добавьте сюда скалистые тропы, пещеры и озеро — и получите одно из самых атмосферных мест города.

  • Улица Ботзарис, 19-й округ

5. Розарий Валь-де-Марн — первый в мире парк роз

В 19 веке промышленник Жюль Граверо посадил здесь 1600 сортов роз. Сегодня парк насчитывает 11 000 кустов и 2900 видов! Лучшее время для посещения — июнь, когда цветение в разгаре.

  • Улица Альбер-Ватель, Л'Ха-ле-Роз

6. Плакучая ива на площади Верт-Галан

Романтичный уголок на краю острова Сите. Здесь можно спрятаться под огромной ивой и насладиться видом на Сену. Весной этот парк — идеальное место для пикника или уединённой прогулки.

  • Площадь Верт-Галан, 1-й округ

7. Тропики в Серр д'Отей

Настоящий ботанический рай с экзотическими растениями со всего мира. Здесь можно увидеть редкий китайский птерокариер — дерево, чьи длинные цветущие грозди весной выглядят особенно впечатляюще.

  • Авеню Порт-д'Отей, 16-й округ

8. Ханами в Домен-де-Со

Этот парк — французская версия Киото. Здесь растёт 150 цветущих сакур, создавая потрясающее розовое облако весной. Дополнением служат Гранд-канал и ухоженные французские сады.

  • Авеню Клода Перро, 8, Марли-ле-Руа

9. Сады Альбера-Кана — природа без границ

Французский парк, английский сад, японские пагоды и цветущие вишни — здесь можно путешествовать по миру, не покидая Парижа.

  • Улица Изобилия, Булонь-Бийанкур

10. Цветочный парк Багатель

Когда-то построенный по пари между Марией-Антуанеттой и её шурином, этот парк славится своей коллекцией из 10 000 роз. Весной здесь царит атмосфера живописного полотна импрессионистов.

  • Маршрут из Севра в Нейи, 16-й округ

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris ) — столица и крупнейший город Франции. Центр агломерации Большой Париж  Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов. Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. С конца X века с перерывами является столицей Франции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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