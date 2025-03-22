Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах

Весна — идеальное время, чтобы увидеть, как Париж расцветает в буквальном смысле! Здесь вековые деревья, тысячи цветущих вишен и даже самый большой парк роз в мире.
Мы собрали 10 потрясающих мест, где можно насладиться буйством красок и ароматов.
На площади Рене-Вивиани растёт настоящее живое сокровище. Посаженное в 1601 году придворным садовником Жаном Робеном, это дерево уже более 400 лет украшает город и поражает своей мощью.
В этом саду, основанном в 1635 году, можно увидеть японскую вишню высотой 8 метров, трёхсотлетний ливанский кедр и золотистый гинкго билоба. Весной здесь особенно красиво!
Своими извилистыми ветвями этот гигант напоминает древних Энтов. Высота — более 30 метров, окружность ствола — 7 метров. Дерево растёт здесь с 1814 года и считается самым густым в Париже.
Самое большое дерево Парижа! Его высота — 40 метров, а зелёные иголки переливаются на солнце. Добавьте сюда скалистые тропы, пещеры и озеро — и получите одно из самых атмосферных мест города.
В 19 веке промышленник Жюль Граверо посадил здесь 1600 сортов роз. Сегодня парк насчитывает 11 000 кустов и 2900 видов! Лучшее время для посещения — июнь, когда цветение в разгаре.
Романтичный уголок на краю острова Сите. Здесь можно спрятаться под огромной ивой и насладиться видом на Сену. Весной этот парк — идеальное место для пикника или уединённой прогулки.
Настоящий ботанический рай с экзотическими растениями со всего мира. Здесь можно увидеть редкий китайский птерокариер — дерево, чьи длинные цветущие грозди весной выглядят особенно впечатляюще.
Этот парк — французская версия Киото. Здесь растёт 150 цветущих сакур, создавая потрясающее розовое облако весной. Дополнением служат Гранд-канал и ухоженные французские сады.
Французский парк, английский сад, японские пагоды и цветущие вишни — здесь можно путешествовать по миру, не покидая Парижа.
Когда-то построенный по пари между Марией-Антуанеттой и её шурином, этот парк славится своей коллекцией из 10 000 роз. Весной здесь царит атмосфера живописного полотна импрессионистов.
Пари́ж (фр. Paris ) — столица и крупнейший город Франции. Центр агломерации Большой Париж Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов. Основан в III веке до н. э. кельтским племенем паризиев. С III—IV веков известен как галло-римский город Паризии. С конца X века с перерывами является столицей Франции.
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