Загадка Пороховой башни: почему символом Праги перестраивали так много раз

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пороховая башня в Праге скрывает множество тайн, о которых не догадываются даже местные жители. Например, вопреки названию, здесь, вероятно, никогда не хранили порох. Почему же её фундаменты уходят так глубоко под землю, и как в средневековье мог выглядеть этот монумент?

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL Пороховая башня в Праге

Королевский дворец и начало строительства

Во времена Вацлава IV на месте нынешнего Муниципального дома находился Королевский дворец. В 1383 году он перебрался сюда из замка, стремясь уйти от вдовы своего отца.

Позднее его примеру последовали другие правители, включая Георгия Подебрадского и Владислава Ягеллонского. Здесь проводились коронации, работали мастерские, а во дворе даже обитали экзотические животные.

Однако величие дворца омрачала старая башня Святого Амвросия. Ветхое сооружение перестало соответствовать королевским амбициям, и Владислав Ягеллонский предложил построить новые, монументальные ворота.

20 марта 1475 года был заложен краеугольный камень. Надпись на нём гласит: "Лета божехо MCCCCLXXV, двачатый день бжезны мезечче, Владислав, виды Чешского края, объяснившиеся с помощью бога, првни печку, этот визе вставлен жестами."

Землеройка и оборонительные хитрости

Первыми строителями были мастер Вацлав из Жлутича и Матиас"Землеройка"Рейсек. Последний проявил такую инженерную смекалку, что его методы до сих пор восхищают историков. Башня задумывалась не только как символ власти, но и как убежище королевского двора.

Факты о защите башни:

Вход был возможен только через подъёмный мост.

Лестница закручивалась вправо, затрудняя движение атакующих.

Над воротами располагался "кромешный нос" — отверстие, через которое лили кипяток и сбрасывали камни.

Башня стояла в 9-метровом рве, что делало её практически неприступной.

Забвение и возрождение

В 1483 году Владислав Ягеллонский вернулся в Пражский град, и дворец рядом с башней был заброшен. Строительство застыло на десятилетия. В 1592 году башню достроили, добавив новый вход и лестницу, которыми пользуются и сегодня.

Со временем башня утратила часть высоты: рвы засыпали, уровень земли поднялся, и её "урезали" на 9 метров. В XVIII веке её стали называть Пороховой, хотя это, скорее всего, связано не с хранившимися там боеприпасами, а с обычной городской пылью.

Мокер и финальный облик

В XIX веке башню основательно перестроил архитектор Йозеф Мокер. Он добавил новые скульптуры, убрал барочные элементы и создал крышу, напоминающую мостовые башни Карлова моста.

Не все были довольны его работой — критики называли его "архитектором-варваром", однако именно благодаря ему Пороховая башня стала тем, чем мы знаем её сегодня — одним из самых фотографируемых зданий Чехии.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края, расположен на берегах реки Влтавы в сорока километрах от её впадения в Лабу. Главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Один из крупнейших туристических центров Европы.

