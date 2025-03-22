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На Дунае высадился первый круизный десант года

2:32
Туризм

22 марта в порту Видин пришвартуется первый круизный лайнер сезона — "Amaverde", доставивший около 120 иностранных туристов. Ожидается, что в 2025 году Дунай примет около 330 судов.

круизы Дунай
Фото: Веб-сайт Национального проекта «Туризм и гостеприимство»
круизы Дунай

Подготовка к сезону шла на уровне региональных властей: на встрече Областного комитета общественного порядка и безопасности обсуждались меры по обеспечению комфорта и безопасности гостей.

Как организована работа порта

По традиции сезон стартует в марте и длится до конца декабря. В 2024 году Видин принял 294 круизных судна, а число иностранных туристов превысило 40 000.

Туроператорами, работающими в регионе, являются "Балкантурс" и "Дунавтурс". В некоторые дни к берегу одновременно швартуются до пяти судов, что требует слаженной работы всех служб.

Маршрут и развлечения

Большинство туристов — люди старшего возраста, интересующиеся историей и культурой. В программу входят экскурсии по крепости "Баба Вида", Белоградчикской крепости "Калето", прогулки по парку Видин и посещение виноделен.

Вечером гостей ждёт фольклорная программа на борту, а некоторые группы посещают концерты в зале "Филармония", где Видинская Симфониетта исполняет произведения классической музыки.

Сколько туристы тратят в Болгарии

По данным исследования Софийского университета, круизные туристы тратят в портах Болгарии не более 10-15 евро или долларов.

Причина в том, что их путешествие оплачено заранее: питание, напитки и сувениры включены в пакет. На берегу туристы покупают лишь небольшие подарки и сувениры.

Как обслуживаются круизные лайнеры

Корабли заправляются электричеством и водой в порту Видин, также здесь утилизируются отходы. Однако продукты, включая овощи, фрукты и напитки, суда получают из Германии — специальные тягачи доставляют их прямо к лайнерам.

Возможности для развития

Несмотря на низкие траты туристов, активный круизный поток приносит доход местным поставщикам услуг и повышает туристическую привлекательность региона.

Развитие местных туристических предложений может увеличить интерес путешественников к покупкам и дополнительным экскурсиям.

Уточнения

Дуна́й (болг. Дунав,) — вторая по протяжённости и полноводности река в Европе (после Волги), трансграничная река, самая длинная река на территории Европейского Союза. Дунай часто в просторечии называют "Интернациональной рекой".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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