На Дунае высадился первый круизный десант года

22 марта в порту Видин пришвартуется первый круизный лайнер сезона — "Amaverde", доставивший около 120 иностранных туристов. Ожидается, что в 2025 году Дунай примет около 330 судов.
Подготовка к сезону шла на уровне региональных властей: на встрече Областного комитета общественного порядка и безопасности обсуждались меры по обеспечению комфорта и безопасности гостей.
По традиции сезон стартует в марте и длится до конца декабря. В 2024 году Видин принял 294 круизных судна, а число иностранных туристов превысило 40 000.
Туроператорами, работающими в регионе, являются "Балкантурс" и "Дунавтурс". В некоторые дни к берегу одновременно швартуются до пяти судов, что требует слаженной работы всех служб.
Большинство туристов — люди старшего возраста, интересующиеся историей и культурой. В программу входят экскурсии по крепости "Баба Вида", Белоградчикской крепости "Калето", прогулки по парку Видин и посещение виноделен.
Вечером гостей ждёт фольклорная программа на борту, а некоторые группы посещают концерты в зале "Филармония", где Видинская Симфониетта исполняет произведения классической музыки.
По данным исследования Софийского университета, круизные туристы тратят в портах Болгарии не более 10-15 евро или долларов.
Причина в том, что их путешествие оплачено заранее: питание, напитки и сувениры включены в пакет. На берегу туристы покупают лишь небольшие подарки и сувениры.
Корабли заправляются электричеством и водой в порту Видин, также здесь утилизируются отходы. Однако продукты, включая овощи, фрукты и напитки, суда получают из Германии — специальные тягачи доставляют их прямо к лайнерам.
Несмотря на низкие траты туристов, активный круизный поток приносит доход местным поставщикам услуг и повышает туристическую привлекательность региона.
Развитие местных туристических предложений может увеличить интерес путешественников к покупкам и дополнительным экскурсиям.
Дуна́й (болг. Дунав,) — вторая по протяжённости и полноводности река в Европе (после Волги), трансграничная река, самая длинная река на территории Европейского Союза. Дунай часто в просторечии называют "Интернациональной рекой".
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