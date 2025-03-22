Забудьте о грусти: учёные вычислили самый счастливый пляж в мире

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2:20
Туризм

В списке "самых счастливых" пляжей мира один с Крита — "Вызывает чувство радости у путешественников"

Пляж в Барселоне
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж в Барселоне

30 пляжей по всему миру, которые вызывают у путешественников больше всего радости и счастья, были определены в исследовании CV Villas. Среди этих пляжей преобладают греческие.

Чтобы найти эти берега на планете, исследователи отсканировали фотографии из соцсети с помощью технологии распознавания лиц AWS. Затем они проанализировали их, чтобы определить, какие туристы больше всего улыбаются.

Ситжес в Испании недалеко от Барселоны занял первое место в мире, набрав 98,42 балла. Он выделяется своим золотым песком, гостеприимной атмосферой и пространством для прогулок. Греция занимает восемь мест в списке 30 самых счастливых пляжей. Из них два побережья входят в топ-10. Это очаровательные пляжи Элафониси (93,34) на Крите на 9-м месте и Ай Хели (92,25) на Кефалонии на 10-м месте.

Другие пляжи — Монгониси (15 место), Агиос Георгиос Пагон (17 место), Миртос (18 место), Глифада (20 место), Каламици (23 место) и Порто Кацики (27 место).

Вот полный список 30 самых счастливых пляжей:

  • Ситжес, Испания;
  • Фалезия, Португалия;
  • Сольер, Испания;
  • Россили, Уэльс;
  • Касвелл, Уэльс;
  • Саблет, Франция;
  • Донна Ана, Португалия;
  • Валле-де-Сентенес, Португалия;
  • Элафониси, Греция;
  • Ай Хели, Греция;
  • Кала Прегонда, Испания;
  • Дельфинес, Мексика;
  • Параисо, Португалия;
  • Лас-Покитас, Перу;
  • Монгониси, Греция;
  • Кэннон, США;
  • Агиос Георгиос Пагон, Греция;
  • Миртос, Греция;
  • Каме, Ирландия;
  • Глифада, Греция;
  • Сиеста Ки, США;
  • Пескалуза, Италия;
  • Каламици, Греция;
  • Мириша, Шри-Ланка;
  • Капута, Турция;
  • Трун, Шотландия;
  • Порто Кацики, Греция;
  • Санта-Джулия, Франция;
  • Камило, Португалия;
  • Хайамс, Австралия.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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