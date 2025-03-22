Забудьте о грусти: учёные вычислили самый счастливый пляж в мире

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В списке "самых счастливых" пляжей мира один с Крита — "Вызывает чувство радости у путешественников"

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж в Барселоне

30 пляжей по всему миру, которые вызывают у путешественников больше всего радости и счастья, были определены в исследовании CV Villas. Среди этих пляжей преобладают греческие.

Чтобы найти эти берега на планете, исследователи отсканировали фотографии из соцсети с помощью технологии распознавания лиц AWS. Затем они проанализировали их, чтобы определить, какие туристы больше всего улыбаются.

Ситжес в Испании недалеко от Барселоны занял первое место в мире, набрав 98,42 балла. Он выделяется своим золотым песком, гостеприимной атмосферой и пространством для прогулок. Греция занимает восемь мест в списке 30 самых счастливых пляжей. Из них два побережья входят в топ-10. Это очаровательные пляжи Элафониси (93,34) на Крите на 9-м месте и Ай Хели (92,25) на Кефалонии на 10-м месте.

Другие пляжи — Монгониси (15 место), Агиос Георгиос Пагон (17 место), Миртос (18 место), Глифада (20 место), Каламици (23 место) и Порто Кацики (27 место).

Вот полный список 30 самых счастливых пляжей:

Ситжес, Испания;

Фалезия, Португалия;

Сольер, Испания;

Россили, Уэльс;

Касвелл, Уэльс;

Саблет, Франция;

Донна Ана, Португалия;

Валле-де-Сентенес, Португалия;

Элафониси, Греция;

Ай Хели, Греция;

Кала Прегонда, Испания;

Дельфинес, Мексика;

Параисо, Португалия;

Лас-Покитас, Перу;

Монгониси, Греция;

Кэннон, США;

Агиос Георгиос Пагон, Греция;

Миртос, Греция;

Каме, Ирландия;

Глифада, Греция;

Сиеста Ки, США;

Пескалуза, Италия;

Каламици, Греция;

Мириша, Шри-Ланка;

Капута, Турция;

Трун, Шотландия;

Порто Кацики, Греция;

Санта-Джулия, Франция;

Камило, Португалия;

Хайамс, Австралия.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

