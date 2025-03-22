Забудьте о грусти: учёные вычислили самый счастливый пляж в мире

В списке "самых счастливых" пляжей мира один с Крита — "Вызывает чувство радости у путешественников"
30 пляжей по всему миру, которые вызывают у путешественников больше всего радости и счастья, были определены в исследовании CV Villas. Среди этих пляжей преобладают греческие.
Чтобы найти эти берега на планете, исследователи отсканировали фотографии из соцсети с помощью технологии распознавания лиц AWS. Затем они проанализировали их, чтобы определить, какие туристы больше всего улыбаются.
Ситжес в Испании недалеко от Барселоны занял первое место в мире, набрав 98,42 балла. Он выделяется своим золотым песком, гостеприимной атмосферой и пространством для прогулок. Греция занимает восемь мест в списке 30 самых счастливых пляжей. Из них два побережья входят в топ-10. Это очаровательные пляжи Элафониси (93,34) на Крите на 9-м месте и Ай Хели (92,25) на Кефалонии на 10-м месте.
Другие пляжи — Монгониси (15 место), Агиос Георгиос Пагон (17 место), Миртос (18 место), Глифада (20 место), Каламици (23 место) и Порто Кацики (27 место).
Вот полный список 30 самых счастливых пляжей:
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.
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