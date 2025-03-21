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Там дешевле, чем в Турции и Египте: россияне рванули отдыхать в эту страну

Туризм

Россияне начали выбирать для путешествий новое пляжное направление. Наши соотечественники устремились греться на солнце в Китае.

Девочка на пляже
Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка на пляже

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о повышении спроса на это направление.

Большая часть летит на остров Хайнань, который отличается белоснежными пляжами и тёплым морем.

Туры туда стоят от 73 тысяч рублей. Россияне там могут успешно совмещать активный и пассивный досуг, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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