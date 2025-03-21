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Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности

0:54
Туризм

Стамбул вот уже несколько дней неспокойный. Там проходят митинги после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Отразится ли эта ситуация на посещении турецких курортов, расскажем ниже.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

Россияне обожают Стамбул. Особенно в марте-апреле, пока в Анталье не стартовал пляжный сезон. Не опасно ли туда сейчас лететь?

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что никаких проблем с нашими туристами там нет. В Стамбуле по-прежнему работают основные достопримечательности, точки питания и торговые центры.

"О том, чтобы акции протеста затронули кого-то из туристов, нигде не сообщается, — сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

На курортах и в отелях где "Все включено", тоже ничего не изменилось, сообщает KP. RU.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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