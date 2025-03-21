Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности

Стамбул вот уже несколько дней неспокойный. Там проходят митинги после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Отразится ли эта ситуация на посещении турецких курортов, расскажем ниже.
Россияне обожают Стамбул. Особенно в марте-апреле, пока в Анталье не стартовал пляжный сезон. Не опасно ли туда сейчас лететь?
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что никаких проблем с нашими туристами там нет. В Стамбуле по-прежнему работают основные достопримечательности, точки питания и торговые центры.
"О том, чтобы акции протеста затронули кого-то из туристов, нигде не сообщается, — сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
На курортах и в отелях где "Все включено", тоже ничего не изменилось, сообщает KP. RU.
Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
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