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Насладитесь восхитительными закатами и посетите родину святого: вот почему стоит побывать на озере Трихонис

4:20
Туризм

Природная красота Этолоакарнании раскрывается во время путешествия к озеру Трихонис.

Озеро Трихонис
Фото: commons.wikimedia.org by Djkostaslaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Трихонис

Озеро Трихонис, самое большое природное озеро в Греции, является настоящим раем для любителей природы и спокойствия. Оно расположено в нескольких километрах к юго-востоку от Агриниона, между горой Панетоликос и Аракинфом.

Его прозрачные голубые воды постоянно обновляются подземными источниками, сохраняя озеро чистым и живым.

Трихонис — это идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и контакт с природой в сочетании с живописными деревнями, поскольку его подлинная красота не была разрушена туризмом.

Природная среда озера

Имея площадь около 96 квадратных километров, Трихонис окружён зелёными склонами и деревьями. На его берегах вы увидите более 200 видов растений: от платанов, кипарисов и оливковых деревьев до водяных лилий.

Местность озера также является важной средой обитания для разных видов птиц и млекопитающих, в то время как в водах Трихониса плавают редкие рыбы, защищаемые на международном уровне.

Пляжи Трихониса

Вид на озеро Трихонис впечатляет со всех точек вокруг него. Издалека он выглядит как спокойное море, ведь на его берегах вы найдёте пляжи для купания. Некоторые из них — пляж Ситаралона, Памфиу, Аммос, Миртия и Муртос Капсорахис. Не забудьте пройти мимо плотины озера: это идеальное место для фотографий.

Живописные деревушки, которые стоит посетить

Вокруг озера расположены живописные деревушки и поселения с каменными домами, гостеприимными жителями и традиционной кухней. На севере деревни Панайтолио, Кайнурджо и Паравола являются популярными местами для пешеходных маршрутов и прогулок на природе.

С южной стороны это деревни Гавалос, далее Пападатес, Грамматику, Като Керасово, Трихония, Агиос Андреас (Бурлезия), Дафния, Като Макрину и Капсорачи.

Исторический центр Термо

Неудивительно, что Термо — это самое популярное место на озере, город с богатой историей на высоте около 360 метров. На центральной площади вы найдёте Ратушу, а вокруг есть таверны и кафе под прохладными платанами.

Древний город Термо, расположенный за пределами нового, был административным и религиозным центром Этолийского союза. Здесь был храм Аполлона, руины которого вы найдёте на месте археологических раскопок. Также стоит посетить Археологический музей Термо.

Примерно в трёх километрах находятся источники Святой Софии в одноимённой деревне. Пейзаж с вековыми платанами, скалами и родниками не оставит вас равнодушными. На таком же расстоянии вы найдёте поселение Мега-Дендро, родину святого Космы Этолийского.

В деревне находится фундамент его отцовского дома, а в непосредственной близости расположен монастырь Космы Этолийского и памятник павшим лётчикам. Недалеко от деревни Миртия также находится исторический монастырь Введения во храм Богородицы Миртии, где был принят Косма Этолийский.

По пути, ведущему к озеру, вы обнаружите живописный пляж Петрохори, с которого открывается впечатляющий вид на Трихонис. Сюда стоит прийти на закате, чтобы насладиться панорамным видом на озеро и равнину.

Рекомендации по питанию

В деревнях и посёлках Трихониса есть много вариантов, чтобы поесть и выпить кофе. В таверне To Paradosiako в Петрохори вы сможете отведать мясо, а в ресторане отеля Althea традиционные вкусы сочетаются с панорамным видом на озеро.

Таверна Kefalovryso расположена на центральной площади Термо и предлагает разнообразные мясные блюда, приготовленные на гриле. Рядом с озером вы посидите в поместье Питари или в особняке у озера, где сможете выпить кофе или порыбачить.

Уточнения

Трихони́с Трихонида (греч. Τριχωνίς ή Τριχωνίδα) — крупнейшее озеро в Греции. Находится в периферийной единице Этолии и Акарнании в периферии Западной Греции.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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