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Тише воды: 5 секретных пляжей Гуаружи, где можно забыть о суете

2:51
Туризм

Гуаружа (Бразилия), популярный туристический город, известен своими оживленными пляжами и развитой инфраструктурой.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Для тех, кто стремится к тишине и покою вдали от суеты, Гуаружа предлагает менее известные пляжи — настоящие оазисы спокойствия.

Хотя большинство из таких пляжей не располагает туристической инфраструктурой, они компенсируют это живописными пейзажами и атмосферой умиротворения. Главное — заранее подготовиться, взяв с собой все необходимое: еду, воду и солнцезащитные средства.

Скромный пляж Эдем, протяженностью всего 150 метров, окружен Атлантическим лесом. Расположенный между пляжами Энсеада и Прайя-дас-Астурьяс, он отличается крутым, но доступным подходом. В отличие от других скрытых пляжей, Эдем располагает базовой инфраструктурой для посетителей, что делает его удобным местом для отдыха.

Белый пляж (Prainha Branca) — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться спокойствием и красотой природы. Протяженность пляжа составляет 1350 метров. Этот пляж идеально подходит для семейного отдыха, а его инфраструктура включает бары и рестораны. Добраться сюда можно через легкую тропу, которая особенно понравится любителям пеших прогулок.

Сангалава — один из самых тихих пляжей Гуаружа, длиной всего 90 метров. Его спокойные воды прекрасно подходят для отдыха с детьми. Однако пляж лишен инфраструктуры, поэтому посетителям следует взять с собой все необходимое. Доступ к Сангалава возможен как по воде, так и по тропе, требующей осторожности. Это идеальное место для тех, кто хочет провести день в тишине, наслаждаясь природой.

Пляж Сан-Педро известен среди серферов благодаря своим мощным волнам. Протяженность пляжа составляет 1300 метров, при этом на его территории также есть спокойные участки с природными бассейнами. Доступ сюда контролируется, с ограничением на количество транспортных средств, что способствует сохранению его природной красоты. Здесь отсутствуют киоски и рестораны, что делает пляж отличным выбором для любителей уединения и серфинга.

Пляж Ипоранга славится своей природной красотой и располагается в охраняемой природной зоне Гуарару. Чтобы добраться до пляжа, потребуется пройти по тропе около 30 минут. Этот пляж — настоящая находка для тех, кто ценит первозданную природу. Хотя инфраструктуры здесь нет, захватывающие виды полностью компенсируют отсутствие удобств, передает istoe. com.br.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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