День рождения в стиле Play City: превращаем праздник в незабываемое событие!

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Восточная часть Сан-Паулу получила новый повод для радости — здесь открылся парк развлечений Play City прямо на парковке торгового центра Metro Itaquera.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сонгкран - Тайский Новый год

Теперь жителям и гостям района не нужно далеко ехать за весельем — аттракционы, фуд-корт и зона для праздников доступны буквально в нескольких шагах.

В Play City вас ждут: Crazy Dance, Galaxy Looping, Evolution, Trampoline, Auto Pista, Horse Train и другие. Есть даже первые в Бразилии водные американские горки, и парк по размерам в три раза больше легендарного Playcenter!

Вход свободный, а каждый аттракцион стоит 10 реалов. Для удобства можно взять карту на 10 поездок за 80 реалов или купить пасс с неограниченным доступом. Узнать актуальные цены и купить билеты можно на сайте Play City или прямо на месте.

В парке предусмотрена просторная зона для празднования дней рождений, так что можно устроить по-настоящему запоминаемый праздник.

Play City — это место, где каждый найдёт, чем порадовать себя, будь то сумасшедшие виражи или мягкие батуты. Весело будет всем — и детям, и взрослым.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.

