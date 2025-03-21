Бразильское чудо: здесь рождаются лагуны, которых нет больше нигде в мире

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис, недавно признанный объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, по праву считается одним из самых впечатляющих мест Бразилии.

Фото: commons.wikimedia.org by Infectedmashka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Песчаные дюны

Расположенный в штате Мараньян, он охватывает территорию более 155 тысяч гектаров, поражая посетителей своим уникальным ландшафтом из белоснежных песчаных дюн и сезонных лагун.

Ленсойс-Мараньенсис — это точка пересечения нескольких биомов, включая кустарниковые заросли каатинга, мангровые леса и тропические экосистемы Амазонии. Такое взаимодействие формирует редкую экосистему, привлекающую как туристов, так и ученых, интересующихся природным богатством и разнообразием флоры и фауны.

Название "Ленсойс-Мараньенсис" переводится как "Простыни Мараньяна" из-за внешнего вида песчаных дюн, которые с высоты напоминают белоснежные простыни, расстеленные на земле. Эти дюны, созданные ветром и дождем, образуют уникальный пейзаж. Во время сезона дождей вода заполняет впадины между дюнами, создавая множество лагун с кристально чистой водой, что превращает парк в место, не имеющее аналогов.

Парк был основан в 1981 году и расположен примерно в 250 километрах от столицы штата, Сан-Луиса.

Посещение Национального парка Ленсойс-Мараньенсис — это возможность насладиться первозданной природой. Парк настолько велик, что его площадь сопоставима с размерами города Сан-Паулу. А ночное небо здесь — отдельное зрелище: отсутствие светового загрязнения позволяет видеть звезды так, как нигде больше.

Помимо своей туристической привлекательности, парк играет важную роль в сохранении экосистемы и научных исследованиях. Лагуны, образующиеся в сезон дождей, представляют интерес для ученых, а разнообразие природных зон способствует экологическому просвещению, передает istoe. com. br.

Уточнения

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами. Обычно лагуны делятся на прибрежные и окружённые атоллами. Кроме того, лагуны встречаются на смешанных песчаных и галечных береговых линиях.

