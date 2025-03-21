Корабль-призрак из бетона: судно превратят в туристический магнит

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В районе Асванираро (Венгрия), недалеко от Оравы, покоится уникальный бетонный корабль, затонувший в водах реки.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ под водой

Это судно создано с использованием редкой техники: вместо традиционного металлического корпуса, который был дефицитным во времена войн, корабль имел стальную конструкцию, залитую бетоном.

Длина судна составляет около 30 футов, а ширина — 7 футов. Из-за повреждений корпус дал течь, и корабль затонул. Предки приняли экономичное решение: оставить судно на месте, погрузив его в воду.

Бетонное судно является уникальным памятником инженерной мысли и редким примером использования бетона в кораблестроении. Зимой, когда уровень воды в Дунае был особенно низким из-за засушливого сезона, обломки этого корабля, как и других судов, стали видимыми. Такое явление пробудило интерес к их истории.

Муниципалитет Асванираро и Университет Сечени Иштвана заключили соглашение о совместной работе над проектом популяризации этого объекта. Соглашение было подписано 19 марта Попп Ритой, мэром региона, и Александром Ремсеем, деканом экономического факультета университета.

В рамках проекта студенты экономического факультета совместно с архитекторами и техническими специалистами работают над идеей превращения объекта кораблекрушения в туристический объект. Планируется создать велосипедный маршрут, который пройдет через остров с затонувшим судном, а также оборудовать рядом зоны отдыха, передает kisalfold. hu.

"Примерно тридцать студентов участвуют в разработке этого проекта", — рассказал Александр Ремсей.

Он отметил, что цель заключается не только в сохранении объекта, но и в создании масштабной модели корабля.

"Мы привлекаем студентов-архитекторов и техников, чтобы максимально эффективно представить историю этого места", — добавила Попп Рита.

Уточнения

Дуна́й — вторая по протяжённости и полноводности река в Европе (после Волги), трансграничная река, самая длинная река на территории Европейского Союза.



