Разочарована Нью-Йорком: испанка раскрыла горькую правду о городе грёз

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанский контент-мейкер Ариадна Гинер поделилась своим опытом посещения Нью-Йорка — города, который, как она призналась, не оправдал её ожиданий.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

В своем видео в соцсетях Ариадна рассказала о том, что её разочаровало, а также отметила, что многие представляют себе Нью-Йорк слишком идеализированным.

Молодая женщина призналась, что отправлялась в Нью-Йорк с большими ожиданиями, но некоторые моменты её пребывания в городе оставили неприятные впечатления, передает eltiempo. com.

Одним из главных разочарований для неё стало чувство незащищенности. Ариадна поделилась, что в некоторых районах она испытывала страх из-за присутствия людей, употребляющих психоактивные вещества.

"Они выглядели так, будто им нечего терять, и мне было страшно проходить мимо них", — рассказала она.

Другим аспектом, который не оправдал её ожиданий, стала дороговизна города. Ариадна отметила, что Нью-Йорк оказался слишком дорогим для того, чтобы предложить что-то действительно стоящее.

"Цены на достопримечательности, еду и развлечения просто заоблачные. Есть красивые места, которые мы привыкли видеть в фильмах, но они не стоят таких денег", — подчеркнула она.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулась девушка, стала погода. Она посетила Нью-Йорк в марте, когда стоял сильный холод. Это помешало ей насладиться прогулками по городу.

"Моя рекомендация — не ездить сюда с января по апрель. Было настолько холодно, что наслаждаться городом было невозможно", — посоветовала она своим подписчикам.

Несмотря на свои жалобы, Ариадна признала, что Нью-Йорк всё же оставил приятные воспоминания.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Население города составляет 8 467 513 человек, агломерации — 19,77 млн (оценка на 2021 год). Нью-Йорк расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк.

