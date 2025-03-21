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Разочарована Нью-Йорком: испанка раскрыла горькую правду о городе грёз

1:50
Туризм

Испанский контент-мейкер Ариадна Гинер поделилась своим опытом посещения Нью-Йорка — города, который, как она призналась, не оправдал её ожиданий.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

В своем видео в соцсетях Ариадна рассказала о том, что её разочаровало, а также отметила, что многие представляют себе Нью-Йорк слишком идеализированным.

Молодая женщина призналась, что отправлялась в Нью-Йорк с большими ожиданиями, но некоторые моменты её пребывания в городе оставили неприятные впечатления, передает eltiempo. com.

Одним из главных разочарований для неё стало чувство незащищенности. Ариадна поделилась, что в некоторых районах она испытывала страх из-за присутствия людей, употребляющих психоактивные вещества.

"Они выглядели так, будто им нечего терять, и мне было страшно проходить мимо них", — рассказала она.

Другим аспектом, который не оправдал её ожиданий, стала дороговизна города. Ариадна отметила, что Нью-Йорк оказался слишком дорогим для того, чтобы предложить что-то действительно стоящее.

"Цены на достопримечательности, еду и развлечения просто заоблачные. Есть красивые места, которые мы привыкли видеть в фильмах, но они не стоят таких денег", — подчеркнула она.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулась девушка, стала погода. Она посетила Нью-Йорк в марте, когда стоял сильный холод. Это помешало ей насладиться прогулками по городу.

"Моя рекомендация — не ездить сюда с января по апрель. Было настолько холодно, что наслаждаться городом было невозможно", — посоветовала она своим подписчикам.

Несмотря на свои жалобы, Ариадна признала, что Нью-Йорк всё же оставил приятные воспоминания.

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Население города составляет 8 467 513 человек, агломерации — 19,77 млн (оценка на 2021 год). Нью-Йорк расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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