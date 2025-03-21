Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента

Ли Донджу когда-то отправилась в путешествие вместе с людьми, которые были в три раза моложе её.
Она успешно путешествовала на велосипеде в 12 странах на трех континентах. Эта 66-летняя женщина из Чжэнчжоу (Китай) объехала на велосипеде Юго-Восточную Азию, Европу и Океанию, посетив такие страны, как Камбоджа, Франция и Австралия.
Она общалась с местными жителями при помощи приложений для перевода, так как говорит только на китайском. С ограниченным бюджетом она разбивала лагерь в парках, заправочных станциях и даже кладбищах, хотя местные жители часто приглашали её в свои дома.
Пандемия Covid-19 прервала её путешествие в начале 2022 года, но Ли считает, что опыт путешествий на велосипеде кардинально изменил её жизнь. Эти поездки помогли ей преодолеть десятилетнюю депрессию, последовавшую за разводом в 2005 году, передает cnn. com.
"До начала велосипедных путешествий я сильно зависела от других… и чувствовала, что не способна на многое. Теперь я как дикий волк — свободная, бесстрашная и независимая", — поделилась она.
Чжэнчжо́у — городской округ, административный центр провинции Хэнань КНР. Название означает «область Чжэн»; так называлась административная единица, существовавшая в этих местах в Средние века. На китайском языке город сокращённо называется Чжэн, в древности его называли «Шанской столицей», а в настоящее время о нём также часто говорят как о «зелёном городе».
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