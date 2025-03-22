Пляжи без толп и отелей — куда поехать за настоящей природой

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Северное побережье Сан-Паулу — настоящий рай для тех, кто ищет природу без фильтров.

Здесь находятся одни из самых нетронутых пляжей Бразилии — Фермерский пляж в Убатуба и Пляж Бонете на острове Ильябела. Эти места не только впечатляют красотой, но и дарят редкое чувство уединения, когда вокруг только океан, горы и природа.

Фото: Wikimedia Commons by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бразилия, Сан-Паулу

Фермерский пляж (Praia do Fazenda) находится прямо в пределах Государственного парка Серра-ду-Мар, среди густой зелени и горных пейзажей. Это идеальное место для прогулок на каноэ и наблюдения за морскими животными. Добраться сюда можно по дороге и на автобусе, а на самом пляже вас ждёт тишина, чистый песок и неспешный ритм рыбацкой деревни с домашней кухней и скромным, но уютным жильём.

Пляж Бонете (Praia do Bonete) на острове Ильябела — ещё более уединённое направление. Чтобы добраться туда, придётся пройти 15 километров пешком по тропе через джунгли или доплыть на лодке flexiboat, но усилия того стоят. Это место для настоящих искателей природы. Важно заранее проверить погоду и не забыть репеллент — вы будете в самом сердце дикой природы.

Эти пляжи — не просто красивые места. Это шанс соприкоснуться с другой Бразилией: более тихой, настоящей и удивительно гостеприимной.