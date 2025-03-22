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Жестокий поступок: 57-летняя женщина убила своего пуделя в аэропорту Флориды

0:58
Туризм

57-летняя Агата Элисон убила в аэропорту Флориды своего белого пуделя и бросила останки в мусорное ведро.

Пудель
Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пудель

Женщина совершила жестокий поступок, потому что у собаки не было документов для пропуска в самолёт, а попасть на рейс она собиралась во что бы то ни стало. Не зная, что делать с питомцем, она просто-напросто убила его, надеясь, что преступление окажется скрытым.

Сотрудники аэропорта обнаружили шокирующую находку в ведре и немедленно доложили об этом полиции. Правоохранители явились к Агате домой и арестовали её, но она избежала тюрьмы с помощью залога в размере 5 тысяч долларов (422 тысячи рублей).

Соседи Элисон с трудом поверили в произошедшее. Они часто видели её на прогулке с пуделем, и ничто не предвещало, что она причинит ему даже малейшую боль. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Флори́да (американское произношение: [ˈflɒrɪdə] , испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida «цветущая») — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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