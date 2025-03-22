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Эстетика природы и традиций: что делает UXUA Casa Hotel одним из лучших в мире?

1:28
Туризм

Если мечтаете о тёплом, душевном и эстетичном отдыхе — присмотритесь к UXUA Casa Hotel & Spa в бразильской Баии. Этот бутик-отель, расположенный в живописном районе Квадрадо-де-Транкозу, признан одним из 100 лучших мест в мире по версии журнала Time — и вполне заслуженно.

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Отель занимает территорию 9 тысяч квадратных метров и выглядит как идиллия, где история и природа идут рука об руку. Его основа — аутентичные дома местных рыбаков, бережно восстановленные с сохранением традиционной архитектуры. Каждый из них превратился в уникальное место для отдыха с собственным бассейном или озером, просторной ванной и приватной атмосферой.

UXUA — значит "чудесный" на местном наречии коренного народа Патаксо. Здесь всё именно так: целебный бассейн, зелёные сады, тренажёрный зал, спа-салон, собственная ферма и ресторан с локальными продуктами. И всё это — в духе заботы об экологии и местной культуре.

Минимальная стоимость проживания — от 3440 реалов за ночь, а пакет на мартовские выходные для двоих обойдётся в от 5460 реалов за две ночи.

Открытый в 2008 году, UXUA предлагает редкое сочетание простой, честной роскоши, заботы о природе и подлинной бразильской атмосферы.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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